Непомнящий прокомментировал поражение в матче за титул чемпиона мира

«Думаю, мне надо было реализовывать шансы в классической части матча. Тай‑брейк — это всегда лотерея в матче после 14 партий. Было много ошибок с моей стороны, вот и все», — отметил Непомнящий. Россиянин добавил, что у него были шансы победить, поскольку было много позиций, когда он мог реализовать преимущество.