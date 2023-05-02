Первый чемпионат мира по шахматам среди школ планируют провести летом в Казахстане

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) планирует летом в Казахстане организовать первый чемпионат мира среди школ. Об этом во вторник на встрече с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым и шахматистами Яном Непомнящим и Дин Лижэнем сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

«Как отметил Аркадий Дворкович, на полях чемпионата мира были организованы множество дополнительных соревнований, таких как матч женской сборной Казахстана против сборной мира, детские турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с ведущими зарубежными шахматистами, — говорится в сообщении пресс-службы Токаева. — Он также сообщил о планах по проведению в Казахстане этим летом первого в истории чемпионата мира среди школ, в котором ожидается участие представителей не менее 80 стран».

В воскресенье в Астане завершился матч за мировую шахматную корону, в котором россиянин Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню на тай-брейке.

По словам главы государства, в настоящее время в Казахстане более 200 тыс. человек занимаются шахматами. «Эта цифра должна быть увеличена как минимум в два раза с помощью Федерации шахмат Казахстана и при содействии FIDE. Шахматы получат достойное развитие в нашей стране», — отметил президент.