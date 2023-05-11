Непомнящий потерял статус второго шахматиста мира
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лишился второй строчки в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лишился второй строчки в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
В среду Непомнящий проиграл представителю Франции Максиму Вашье-Лаграву в партии пятого раунда первого этапа Grand Chess Tour 2023 года в Бухаресте.
В рейтинге, который обновляется в режиме реального времени, россиянин опустился на третью строчку, а на второе место поднялся француз Алиреза Фирузджа, также опередивший нового чемпиона мира, китайца Дин Лижэня.
Возглавляет рейтинг 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен.