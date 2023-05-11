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00:13 (мск), источник: Sport24

Непомнящий потерял статус второго шахматиста мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий лишился второй строчки в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

В среду Непомнящий проиграл представителю Франции Максиму Вашье-Лаграву в партии пятого раунда первого этапа Grand Chess Tour 2023 года в Бухаресте.

В рейтинге, который обновляется в режиме реального времени, россиянин опустился на третью строчку, а на второе место поднялся француз Алиреза Фирузджа, также опередивший нового чемпиона мира, китайца Дин Лижэня.

Возглавляет рейтинг 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен.

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