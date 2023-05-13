Россиянин Непомнящий потерпел третье поражение на этапе Grand Chess Tour

Россиянин уступил черными фигурами на 57-м ходу. Это поражение стало третьим для Непомнящего на турнире.

В другой партии нидерландец Аниш Гири белыми обыграл действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня. Партии Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США), Рихард Раппорт (Румыния) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) завершились вничью.

Непомнящий в общем зачете делит с 2,5 очками последнее место с Дяком и Дин Лижэнем, лидируют Фирузджа и Каруана (по 4,5 очка).