Шипов: чемпион мира Дин Лижэнь теряет лицо, неудачно выступая на турнире в Бухаресте

«Я думаю, Непомнящему и Дин Лижэню не стоило принимать участие в турнире, у них больше нет сил, энергии для серьезной игры. Участие в этом турнире оборачивается для них просто избиением, а чего они хотели? Глупо было ожидать, что соперники будут к ним лояльны. Дин Лижэнь теряет лицо, он чемпион мира и так неудачно выступает. Ян всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг в тот момент, когда он был близок к исторической отметке в 2 800 единиц, а сейчас он будет сильно от этого отброшен, и никакие призовые деньги того не стоят», — сказал Шипов.