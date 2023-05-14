Шипов: чемпион мира Дин Лижэнь теряет лицо, неудачно выступая на турнире в Бухаресте
После семи туров соревнований китаец делит последнее место в россиянином Яном Непомнящим и румыном Богданом Даниэлем-Дьяком.
После семи туров соревнований китаец делит последнее место в россиянином Яном Непомнящим и румыном Богданом Даниэлем-Дьяком.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь неудачным выступлением на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте вредит своей репутации чемпиона мира по шахматам. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
После семи туров соревнований россиянин Ян Непомнящий, Дин Лижэнь и румын Богдан Даниэль-Дьяк делят последнее место, набрав по 2,5 очка в семи партиях. 30 апреля Непомнящий уступил китайцу на тай-брейке матча за мировую шахматную корону в Астане.
«Я думаю, Непомнящему и Дин Лижэню не стоило принимать участие в турнире, у них больше нет сил, энергии для серьезной игры. Участие в этом турнире оборачивается для них просто избиением, а чего они хотели? Глупо было ожидать, что соперники будут к ним лояльны. Дин Лижэнь теряет лицо, он чемпион мира и так неудачно выступает. Ян всегда был не самым стабильным игроком, но тут он еще теряет рейтинг в тот момент, когда он был близок к исторической отметке в 2 800 единиц, а сейчас он будет сильно от этого отброшен, и никакие призовые деньги того не стоят», — сказал Шипов.
«Дин Лижэнь собрался ведь и дальше играть в Варшаве шахматный блиц, это может закончиться позором. Он просто бросает свой титул на дорогу, хочет играть во всех турнирах подряд, не задумываясь, хватит ли ему на это сил, но к составлению графика нужно более взросло относиться. Конечно, титул с ним останется навсегда, он абсолютно законный, и Дин Лижэнь — выдающийся шахматист, как и Ян Непомнящий, но участие в этом турнире для них обоих стало суровой ошибкой, и анализировать какие-то шахматные нюансы здесь бессмысленно», — добавил собеседник агентства.
Турнир в Бухаресте завершится 15 мая.