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21:58 (мск), источник: Sport24

16-летняя шахматистка из Казахстана победила чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь в финале Pro Chess League

Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь в финале глобальной лиги Pro Chess League, принеся победу своей команды Gotham Knights.

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Кроме того, 16-летняя Нурманова сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибаном Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция) и Бенджамином Боком (Нидерланды).

В одной команде с казахстанской шахматисткой выступали американец Хикару Накамура, россиянин Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов из Узбекистана.

Нурманова — член женской сборной Казахстана, многократная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди школьников, вице-чемпионка мира среди кадетов, чемпионка Азии среди кадетов.

Pro Chess League (PCL) — шахматная лига с призовым фондом в размере 150 тысяч долларов, проходившая с 1 февраля по 15 мая.

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