16-летняя шахматистка из Казахстана победила чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь в финале Pro Chess League

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Кроме того, 16-летняя Нурманова сыграла вничью с международными гроссмейстерами Адхибаном Баскараном (Индия), Николасом Теодору (Греция) и Бенджамином Боком (Нидерланды).

В одной команде с казахстанской шахматисткой выступали американец Хикару Накамура, россиянин Владимир Федосеев и Шамсиддин Вохидов из Узбекистана.

Нурманова — член женской сборной Казахстана, многократная чемпионка Казахстана, чемпионка мира среди школьников, вице-чемпионка мира среди кадетов, чемпионка Азии среди кадетов.