Непомнящий занял предпоследнее место в Бухаресте, чемпион мира обошел его на пол-очка

3,5 очка из 9 — с таким показателем вице-чемпион мира Ян Непомнящий закончил первый этап Grand Chess Tour-2023, который проходил в Бухаресте и собрал топовый состав участников. Хуже выступил только местный шахматист Богдан-Даньел Дяк (3 очка). Дин Лижэнь в последнем туре обыграл Дяка черными, в итоге обойдя Непомнящего (4 очка). Впрочем, оба закончили турнир в серьезном минусе, поэтому потеряют очки в рейтинге. Это неудивительно, учитывая, что в столице Румынии участники матча за звание чемпиона мира играли всего через шесть дней после завершения своего противостояния в Астане.

Блеклая победа Каруана

Ян, как и Дин, сумел одержать победу только над Дяком. Три болезненных поражения пришлись от Максима Вашье-Лаграва, Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана. Последний выиграл турнир со скромными 5,5 (две победы и семь ничьих), забрав главный приз в 100 тысяч долларов. Каруана критиковал участников матча в Астане, что те просто не играют в защите на должном уровне. Сам Фаби в Бухаресте продемонстрировал, что у него с этим компонентом полный порядок. Не зря на матче-2018 в Лондоне он не проиграл ни одной партии в классику Магнусу Карлсену.

Фируджа стал вторым по дополнительным показателям (три победы, четыре ничьих, два поражения). Для иранца, представляющего Францию, роковой стала партия предпоследнего тура, когда он уступил Яну-Кшиштофу Дуде. Польский гроссмейстер получил небольшой перевес в разменной славянской защите, и Фируджа попробовал решить проблемы движением пешки от короля. Не вышло: проблемы стали нарастать как снежный ком, и в итоге они переросли в эндшпиль без двух пешек. Таким образом, Алиреза потерял лидерство и увозит из столицы Румынии 65 тысяч долларов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ab0bd3ffc69d51db&partner_ext=173&place_id=222&oid=-147970811&hd=2&id=456240999&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее расположились Уэсли Со, Аниш Гири и Рихард Раппорт. Шестое место поделили Дуда и Вашье-Лаграв. Максим выиграл у Непомнящего, проиграл Каруана, а остальные партии завершил вничью.

Отметим, что в девятом туре Непомнящий очень здорово сыграл с Гири. Получил отличную позицию в эндшпиле черными, но из-за накопившейся усталости не смог найти точное завершение. Аниш чудом спасся. В обычный день Ян бы точно выиграл такую концовку.

Итоговое положение: 1. Фабиано Каруана — 5,5, 2−5. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт, Аниш Гири — по 5, 6−7. Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв — по 4,5, 8. Дин Лижэнь — 4, 9. Ян Непомнящий — 3,5, 10. Богдан-Даньел Дяк — 3.

Дальше с Магнусом

Теперь нашему гроссмейстеру стоит взять паузу на отдых. Играть так много, особенно после неудачи в возможном главном матче жизни — суровое испытание. Будем надеяться, что Ян сможет его преодолеть. Дин Лижэнь немного скрасил свое блеклое выступление, выиграв в последнем туре. У китайца два поражения — от Фируджа и Гири, одна победа и шесть ничьих.

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«Понятно, что решение играть после такого матча, как мне кажется, было немного авантюрным, — отметил ТАСС вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. — Но, кстати, и новый чемпион мира Дин Лижэнь оказался в той же самой ситуации. Исторически практически всегда после таких поединков и чемпион мира, и претендент брали длительную паузу: не для того, чтобы просто отдохнуть, а восстановиться психологически. И переосмыслить ход дальнейших действий. Здесь непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих гроссмейстеров в турнире, который начался меньше чем через неделю после матча. Но они приняли такое решение и теперь расхлебывают последствия».

Второй этап Grand Chess Tour пройдет в Варшаве с 19 по 26 мая. Гроссмейстеры сразятся в рапиде и блице. Среди участников сразу шесть шахматистов, игравших в Бухаресте (Со, Вашье-Лаграв, Дуда, Раппорт, Гири и Дяк). Плюс к ним присоединятся Левон Аронян, Радослав Войташек, Кирилл Шевченко и Магнус Карлсен. Последний прервет свой покерный тур.

Кстати, отвечая на вопрос о разнице между двумя играми, 16-й чемпион мира процитировал своего коллегу гроссмейстера Александра Грищука: «Еще Грищук говорил, что покерные турниры — это часы скуки, за которыми следуют секунды агонии… а шахматы — это весело. Вот в чем разница!».