Магнус Карлсен стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не ставший защищать титул чемпиона мира по классическим шахматам, стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, не ставший защищать титул чемпиона мира по классическим шахматам, стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland.
Действующий лидер мирового рейтинга Карлсен неудачно начал соревнования и занимал лишь пятое место по итогам рапида, но в блице норвежцу не было равных. За два дня турнира по блицу Магнус набрал 14 очков в 18 турах и благодаря этому обеспечил себе победу во втором этапе серии Grand Chess Tour 2023.
Итоговая таблица турнира Superbet Rapid & Blitz Poland.
1. Магнус Карлсен — 24 очка (10+14)
2. Ян-Кшиштоф Дуда — 23 очка (13+10)
3−4. Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв — по 21,5 очку (11+10,5)
5. Левон Аронян — 20,5 очков (12+8,5)
6. Рихард Раппорт — 18 очков (9+9)
7. Аниш Гири — 15 очков (7+8)
8. Кирилл Шевченко — 13 очков (4+9)
9. Богдан-Даниэль Дьяк — 12,5 очков (6+6,5)
10. Радослав Войташек — 11 очков (7+4).