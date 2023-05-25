Магнус Карлсен стал победителем турнира Superbet Rapid & Blitz Poland

Действующий лидер мирового рейтинга Карлсен неудачно начал соревнования и занимал лишь пятое место по итогам рапида, но в блице норвежцу не было равных. За два дня турнира по блицу Магнус набрал 14 очков в 18 турах и благодаря этому обеспечил себе победу во втором этапе серии Grand Chess Tour 2023.