Непомнящий и Карлсен сыграют на турнире с крупнейшим призовым фондом

Среди участников турнира также американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. Всего в мужской части соревнований 206 шахматистов, на данный момент участие подтвердили 146 игроков. Ранее от участия в нейтральном статусе отказался россиянин Сергей Карякин.

В женской части турнира сыграют россиянки Алекандра Горячкина, Екатерина Лагно, а также действующая победительница турнира Александра Костенюк, которая с марта представляет Швейцарию. Помимо них, в турнире примут участие Хампи Конеру и Харика Дронавалли из Индии, китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи, украинки Мария и Анна Музычук. У женщин подтвердили участие на данный момент 71 из 103 шахматисток.