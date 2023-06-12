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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий и Карлсен сыграют на турнире с крупнейшим призовым фондом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в Кубке мира Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.

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Среди участников турнира также американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со, нидерландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, азербайджанцы Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедьяров. Всего в мужской части соревнований 206 шахматистов, на данный момент участие подтвердили 146 игроков. Ранее от участия в нейтральном статусе отказался россиянин Сергей Карякин.

В женской части турнира сыграют россиянки Алекандра Горячкина, Екатерина Лагно, а также действующая победительница турнира Александра Костенюк, которая с марта представляет Швейцарию. Помимо них, в турнире примут участие Хампи Конеру и Харика Дронавалли из Индии, китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи, украинки Мария и Анна Музычук. У женщин подтвердили участие на данный момент 71 из 103 шахматисток.

Кубок мира пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. Турнир проходит каждые два года, предстоящий розыгрыш станет 10-м и будет иметь крупнейший призовой фонд в истории шахмат — 2,5 миллиона долларов. Три лучших игрока в мужской и женской сетках турнира квалифицируются на турнир претендентов. В 2021 году соревнования прошли в Сочи.

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