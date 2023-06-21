Гроссмейстеров смешали во франшизы

Источник: FIDE

Турнир, который в четверг начнется в Дубае, — это эксперимент, запущенный Международной шахматной федерацией в партнерстве с компанией Tech Mahindra. Заслуживающим внимания он выглядит хотя бы по самой простой, самой очевидной причине. В нынешнем шахматном календаре не так уж мало заметных событий, но с точки зрения состава участников Global Chess League конкурентов точно не имеет. Всего их 36 — 24 мужчины и 12 женщин, и среди них нет тех, которые выглядели бы случайными людьми на статусном соревновании. А главное, в этом перечне практически все шахматные суперзвезды.

По сути, до абсолютно идеального набора не хватает трех-четырех имен, например завоевавшего в апреле титул чемпиона мира Дин Лижэня.

Китаец, после чемпионского матча допустивший серию осечек на фоне усталости, заявился на GCL, но потом решение поменял.

Впрочем, его отсутствие не слишком бросается в глаза, учитывая громкость остальных имен. У GCL игроки поделены на категории. Так вот, в той, которая называется «иконы», очутились лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен, десять лет владевший чемпионским званием и добровольно расставшийся с ним прошлым летом, дважды подряд боровшийся за него в поединках с Карлсеном и Дин Лижэнем россиянин Ян Непомнящий, бывший обладатель титула, выдающийся индиец Вишванатан Ананд, а также топовые гроссмейстеры с шикарными послужными списками — поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Максим Вашье-Лаграв и американец Левон Аронян.

Специфика же GCL в том, что, играя в быстрые шахматы, спортсмены будут биться не за личные достижения, а за достижения коллективные.

Все 36 гроссмейстеров поделены на шесть команд, или, как их называет FIDE по аналогии с клубами из американских спортивных лиг, франшиз — Balan Alaskan Knights (туда попал Непомнящий), Alpine Warriors (за нее играет Карлсен), Chingari Gulf Titans, Ganges Grandmasters, Triveni Continental Kings и Upgrad Mumba Masters. Лидер каждой — игрок из разряда «икон», а среди остальных пяти обязательно две женщины и один шахматист из ниши «молодых талантов» (впрочем, это все тоже, как правило, уже состоявшиеся, несмотря на возраст, с яркими взлетами спортсмены вроде индийца Рамешбабу Прагнанандхи или россиянина Андрея Есипенко). Такого формата в шахматах до сих пор и в самом деле не было. Всемирная шахматная олимпиада — это все-таки про национальные сборные, скроенные по гендерному принципу, и про довольно четкое разделение на сильных и слабых.

На американскую похожа и структура турнира. Сначала — двухкруговой регулярный чемпионат, за ним — финал лучших его команд в виде пусть маленькой, до двух выигрышей, но серии, по итогам которой станет примерно ясно, добилась ли FIDE анонсированной цели — привлечь к шахматам благодаря звучным фамилиям, креативному формату и обещанным технологическим трюкам новую аудиторию.