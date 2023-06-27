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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд в США отклонил иск Ниманна в отношении Карлсена на $100 миллионов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральный суд США отклонил иск шахматиста Ханса Ниманна к экс-обладателю мировой шахматной короны норвежцу Магнусу Калсену, который обвинил американского шахматиста в мошенничестве, сообщает Wall Street Journal.

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Источник: Официальный сайт FIDE (ERIC ROSEN)

Ниманн подал иск в отношении Карлсена, а также ответчиками в деле выступили компания Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который тоже обвинял Ниманна в жульничестве. Общую сумму ущерба истец оценивал в 100 миллионов долларов.

Также Ниманн заявлял, что Карлсен организовал целую клеветническую кампанию против американца в шахматном сообществе. В качестве примера приводится случай, когда Карлсен якобы подкупил соотечественника Арьяна Тари, чтобы тот выкрикивал фразу «мошенник Ханс» с балкона во время командного чемпионата Европы в Австрии в октябре. По версии американца, Карлсен заплатил ему за это 300 евро. Однако В итоге суд встал на сторону норвежца и других ответчиков.

В сентябре 2022 года Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал своего соперника в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном 19 сентября на онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях.

Сам Ниманн ранее опровергал обвинения в жульничестве, хотя и признавался, что в прошлом как минимум дважды нарушал правила: в 12-летнем возрасте на онлайн-турнире, а также в 16 лет в нерейтинговой партии во время стрима.

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