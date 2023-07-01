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13:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На счету шахматиста по-прежнему 2779 баллов.

Лидером рейтинга по-прежнему является 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен (2853). На вторую строчку с пятой позиции перешёл американец Хикару Накамура, ранее выигравший супертурнир Norway Chess.

Рейтинг ФИДЕ. 1 июля.

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2835 очков.
2. (5) Хикару Накамура (США) — 2787.
3. (6) Фабиано Каруана (США) — 2782.
4. (3) Дин Лижэнь (Китай) — 2780.
5. (4) Ян Непомнящий (Россия) — 2779.
6. (2) Алиреза Фируджа (Франция) — 2777.
7. Аниш Гири (Нидерланды) — 2775.
8. Уэсли Со (США) — 2769.
9. Вишванатан Ананд (Индия) — 2754.
10. Рихард Раппорт (Румыния) — 2752.
11. Сергей Карякин (Россия) — 2750.
12. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 2747.
13. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2744.
14. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2742.
15. Левон Аронян (США) — 2742…
18. Александр Грищук (Россия) — 2736…
28. Даниил Дубов (Россия) — 2716.

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