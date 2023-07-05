Матч за звание чемпионки мира по шахматам стартует в Китае

Матч за звание чемпионки мира проводится между действующим обладателем титула и победителем турнира претенденток. Цзюй Вэньцзюнь владеет женской мировой шахматной короной с 2018 года, она победила в матче за титул 16-ю чемпионку мира соотечественницу Тань Чжунъи. В том же году Цзюй Вэньцзюнь защитила титул в нокаут-турнире, обыграв в финале россиянку Екатерину Лагно, а в 2020-м на тай-брейке победила другую представительницу России Александру Горячкину.

Лей Тинцзе стала победителем турнира претенденток. Изначально соревнования должны были проходить по круговой системе, однако после начала специальной военной операции на Украине Международная шахматная федерация (FIDE) провела турнир на выбывание, поделив восемь участниц на две группы так, чтобы украинки и россиянки не встретились. На турнире претенденток Лей Тинцзе обыграла 15-ю чемпионку мира украинку Марию Музычук, ее сестру Анну и Тань Чжунъи, победившую Лагно и Горячкину.

Встреча между Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе будет состоять из 12 партий. Первая половина матча пройдет в Шанхае, на родине Цзюй Вэньцзюнь, а вторая — в родном городе Лей Тинцзе Чунцине. В случае, если по итогам 12 партий будет зафиксирована ничья, шахматистки сыграют четыре партии в быстрые шахматы. Если в быстрых шахматах победитель также не будет выявлен, то соперницы будут играть в блиц.

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился международный гроссмейстер Сергей Шипов. «Характер борьбы будет такой, что соперницы, скорее всего, сыграют в обыкновенные шахматы, потому что в закрытые девушкам играть трудно, — сказал Шипов ТАСС. — Чемпионка мира давно не выступала, трудно сказать, в каком состоянии она сейчас находится. Меня очень впечатлила Лей Тинцзе, она сильно провела претендентский цикл, показала очень высокий класс игры, так что шансы на победу будут равны».

Фоторепортаж Шахматные королевы

«Переняли советский опыт»

Впервые матч за мировую шахматную корону у женщин прошел в 1927 году, победу в нем одержала советская шахматистка Вера Менчик, позднее выступавшая за Чехословакию. Она владела чемпионским титулом до своей смерти в 1944 году. В 1950 году титул чемпионки мира был разыгран вновь, сильнейшей шахматисткой планеты стала представительница СССР Людмила Руденко.

Вплоть до 1988 года в матчах за женскую мировую шахматную корону участвовали исключительно советские спортсменки. За это время чемпионками мира стали Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. В 1991 году Чибурданидзе уступила китаянке Се Цзюнь, с тех пор китаянки выиграли 13 розыгрышей, уступив всего пять раз. Китаянки не проигрывают с 2016 года, последний чемпионкой мира не из этой страны была Мария Музычук, а последней россиянкой — обладательницей короны — Александра Костенюк, которая теперь представляет Швейцарию.

Рассуждая о причинах доминирования китайских шахматисток на мировой арене, Шипов отметил, что в Китае сумели успешно перенять опыт советской школы. «Конечно, китаянки сильнейшие в мире, факты говорят сами за себя, они явные лидеры в женских шахматах. У них централизованное управление, необычайная массовость соревнований, рано или поздно они должны были начать выигрывать. Китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов, когда маленьких детей забирают в интернаты, где с юных лет спортсмены ведут профессиональный образ жизни, в последние лет 10 всем остается только позавидовать их успехам», — сказал эксперт.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянки могут составить конкуренцию сборной Китая. «Сейчас есть определенная доминация китаянок в мировых шахматах. Конечно, мы являемся конкурентоспособными, можем с ними бороться на равных, однако надо признать, что мы немного отстаем от китаянок, не так сильно, но отстаем. У них процесс взросления происходит быстрее, у нас он более растянут», — отметил собеседник агентства.