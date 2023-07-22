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19:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинского гроссмейстера отказались выпускать из страны

Украинского гроссмейстера Василия Иванчука отказались выпускать из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях спортсмену было необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.

Иванчук — чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратный чемпион Всемирных шахматных олимпиад (1988, 1990, 2004, 2010). Он проживает во Львове.

В мае 2022 года власти Украины разрешили выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях. Атлеты могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней.

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