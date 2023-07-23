В Минспорте Украины заявили, что не получали письмо от Иванчука о выезде

Ранее стало известно, что министерство молодежи и спорта Украины не выдало 54-летнему Иванчуку разрешение на выезд из страны, которое необходимо всем, кто моложе 60 лет. Таким образом, под вопросом участие Иванчука в Кубке мира в Баку, который стартует 29 июля и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.

«Федерация всеукраинская мне не прислала ни одного письма по поводу пересечения границы, потому что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в министерство молодежи и спорта… Ни одного письма не приходило в министерство», — сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона.

Иванчук является четырехкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад.