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23 июля, источник: Спорт РИА Новости

В Минспорте Украины заявили, что не получали письмо от Иванчука о выезде

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт заявил, что министерство ни получало ни одного письма с просьбой разрешить пересечение границы украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что министерство молодежи и спорта Украины не выдало 54-летнему Иванчуку разрешение на выезд из страны, которое необходимо всем, кто моложе 60 лет. Таким образом, под вопросом участие Иванчука в Кубке мира в Баку, который стартует 29 июля и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира.

«Федерация всеукраинская мне не прислала ни одного письма по поводу пересечения границы, потому что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в министерство молодежи и спорта… Ни одного письма не приходило в министерство», — сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона.

Иванчук является четырехкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад.

В субботу президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович говорил РИА Новости, что в организации надеются на участие известного украинского гроссмейстера в предстоящем Кубке мира, который пройдет в Баку.

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