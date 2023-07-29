Непомнящий и другие россияне бьются за Кубок мира по шахматам. Всё самое главное о турнире
Ян попал в одну и ту же половину сетки с Магнусом Карлсеном. Нас ждёт мощнейшее сражение принципиальных соперников?
Ян попал в одну и ту же половину сетки с Магнусом Карлсеном. Нас ждёт мощнейшее сражение принципиальных соперников?
В первой половине 2023 года в шахматном мире отгремели битвы за корону. И у мужчин, и у женщин титул забрали представители Китая. Ну, а российским болельщикам пока остаётся сокрушаться, что Ян Непомнящий проиграл второй титульный бой подряд, а девушки даже не пробились в решающий поединок.
Впрочем, горевать долго не приходится. Уже 30 июля в Азербайджане стартует ключевой турнир нового чемпионского цикла — Кубок мира. Здесь будут разыграны огромные деньги и сразу три путёвки в претендентский, поэтому практически все ведущие гроссмейстеры мира съехались в Баку.
Разбираем самые интересные факты о предстоящем турнире.
Практически все звёзды современных мировых шахмат. Отдых во время такого турнира может позволить себе разве что новоявленный чемпион мира Дин Лижэнь. Все остальные в строю: и Магнус Карлсен, и Хикару Накамура, и Ян Непомнящий, а также Каруана, Абдусатторов, Гукеш, Гири, Со, Раджабов, действующий победитель турнира Дуда и многие-многие другие.
Россиян на турнире будет непривычно мало, всего девять человек. Помимо Непомнящего, это: Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Давид Паравян, Михаил Антипов и Арсений Нестеров. Получил приглашение на Кубок мира и Сергей Карякин, но 11-й номер мирового рейтинга наотрез отказался играть без флага и гимна.
Магнус Карлсен, пожалуй, является главным фаворитом любого турнира, в котором принимает участие. Поэтому, разумеется, ставки на норвежского гроссмейстера принимаются с наименьшим коэффициентом.
С другой стороны, Магнус в последнее время как-то охладел к классике, да и место в турнире претендентов ему, кажется, не очень-то и нужно. А формат турнира на выбывание повышает вероятность ошибки лидера.
Но нельзя не отметить, что Кубок мира — единственный крупный международный турнир, который Магнус не выигрывал. В 2007 и 2021 годах норвежец проигрывал в полуфиналах и до решающего матча никогда не доходил. Может быть, в этом Карлсен будет черпать мотивацию?
Безусловно, на Кубке мира каждый может сыграть с каждым. Вопрос лишь в том, на какой стадии турнира это случится. Карлсен на турнире посеян под первым номером, а Непомнящий — под четвёртым. Это значит, что встретиться они могут в полуфинале, если, конечно, оба дойдут до этой стадии.
Второй потенциальный полуфинал, если опираться только на рейтинги, — американское противостояние Накамуры и Каруаны. Впрочем, стоит вновь сказать, что в турнире на вылет неожиданности обязательно случатся.
Кубок мира — важнейший турнир нового чемпионского цикла, поскольку по его итогам будут разыграны сразу три путёвки в претендентский. Всё предельно просто: занимаешь место с первого по третье — едешь в Торонто.
Среди всех участников мужского Кубка мира на Турнир претендентов — 2024 отобрался лишь Ян Непомнящий. И важно заметить, что, если он займёт одно из трёх первых мест, квота не достанется автоматически тому, кто станет четвёртым. Что делать со свободной путёвкой, будет решать ФИДЕ.
Кубок мира — чуть ли не единственный крупный международный турнир, который проводится по олимпийской системе — на вылет. Шахматисты начинают участие с 1/128 финала (сеяные — с 1/64 финала) и постепенно пробираются к финальному противостоянию или матчу за третье место.
Каждая встреча состоит из двух классических партий. Если будет ничья, то сыграют ещё две партии в формате 25+10. Если опять ничья — ещё две партии с контролем 10+10. Потом, при необходимости, две партии с контролем 5+3. А потом — 3+2, меняя цвет, пока кто-нибудь наконец уже не выиграет.
Кубок мира проводится с 2005 года, и россияне выиграли три из девяти турниров, причём забавно, что во всех трёх финалах они обыграли своих соотечественников. В 2011-м Пётр Свидлер одолел Александра Грищука. В 2013-м Владимир Крамник сломил сопротивление Дмитрия Андрейкина, а в 2015-м Сергей Карякин оставил Свидлера без второго титула.
Карякин добирался до финала дважды: в 2021-м он в решающем противостоянии уступил поляку Ян-Кшиштофу Дуде. Второе место позволило ему отобраться в турнир претендентов, но что было дальше, мы знаем.
Отношения россиян и украинцев, которые в последнее время всё чаще выступают на одних и тех же турнирах, несколько обострились. К сожалению, стоит признать, что инциденты во время очных противостояний возможны.
Федерация шахмат Украины перед стартом Кубка мира даже выпустила специальное заявление, в котором призвала украинских шахматистов избегать любых контактов с россиянами и белорусами, помимо тех, что предусмотрены правилами шахмат. Может быть, оно и к лучшему, потому что во время Кубка мира хочется рассуждать только о спорте, а не о политике.
К счастью, жеребьёвка не свела представителей России и Украины на первых стадиях турнира. У мужчин лишь в 1/32 финала могут сойтись Дубов и Волокитин, а в 1/16 — Есипенко и Кузубов или Витюгов и Пономарёв.
В женской сетке пересечения представителей России и Украины до четвертьфинала невозможны. Но шахматистки двух стран входят в число мировых лидеров, так что могут столкнуться и на решающих стадиях.
В этом году участники поделят между собой больше денег, чем когда бы то ни было прежде — $ 2,5 млн на всех. Победитель турнира получит $ 110 тыс. (примерно 10 млн рублей по текущему курсу) — неплохая добавка к титулу и путёвке в претендентский. Впрочем, даже те, кто проиграют в первом раунде, получат приятный бонус в размере $ 3 тыс. (примерно 270 тысяч рублей).
Всё перечисленное выше относится не только к мужскому, но и к женскому турниру, где также будет кипеть борьба за три путёвки в претендентский и солидные призовые. Женский турнир будет отличаться от мужского тем, что там сыграет действующая чемпионка мира Цзюнь Вэньцзюнь. А вот лучшая по рейтингу — китаянка Хоу Ифань — очередной крупный турнир пропустит.
Россию в женском турнире будут представлять: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Ольга Баделько и Алина Бивол. Болельщики вправе ожидать от такого состава высоких результатов. Покажет ли себя новичок российской команды?
Михаил Чесалин