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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский гроссмейстер Непомнящий выиграл партию Кубка мира за 31 ход

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

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Источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий белыми фигурами за 31 ход обыграл представителя Азербайджана Вугара Асадли. Вторая партия противостояния пройдет в четверг.

Результаты других партий:

  • Андрей Есипенко (Россия, белые) — Эльтадж Сафарли (Азербайджан) — 0,5−0,5;
  • Арсений Нестеров (Россия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5−0,5;
  • Абхиманью Пураник (Индия) — Петр Свидлер (Россия) — 0−1;
  • Башкаран Адхибан (Индия) — Даниил Дубов (Россия) — 0−1;
  • Александр Грищук (Россия) — Бардия Данешвар (Иран) — 0,5−0,5;
  • Давид Паравян (Россия) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 0,5−0,5;
  • Михаил Антипов (Россия) — Нильс Гранделиус (Швеция) — 0,5−0,5;
  • Никита Витюгов (Россия) — Даниэль Фридман (Германия) — 1−0.

Кубок мира стартовал 29 июля в Баку и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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