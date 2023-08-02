Российский гроссмейстер Непомнящий выиграл партию Кубка мира за 31 ход
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первой партии 1/64 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.
Непомнящий белыми фигурами за 31 ход обыграл представителя Азербайджана Вугара Асадли. Вторая партия противостояния пройдет в четверг.
Результаты других партий:
Кубок мира стартовал 29 июля в Баку и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.