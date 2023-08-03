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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские шахматистки вышли в 1/16 финала Кубка мира

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские шахматистки Александра Горячкина, Полина Шувалова, Алина Бивол и Ольга Баделько пробились в 1/16 финала Кубка мира, который проходит в Баку.

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Источник: Пресс-служба FIDE

Во второй партии 1/32 финала турнира Горячкина белыми фигурами обыграла кубинку Лисандру Тересу Ордас Вальдес, Шувалова белыми взяла верх над азербайджанкой Говхар Бейдуллаевой, Бивол черными сыграла вничью с еще одной представительницей Азербайджана — Гюнай Мамедзаде, а Баделько черными разошлась миром с соотечественницей Леей Гарифуллиной.

В еще одной партии Катерина Лагно белыми сыграла вничью с представительницей Индии Мари Анн Гомес (первая партия — 0,5−0,5). Шахматистки в пятницу сыграют на тай-брейке.

Кубок мира стартовал 29 июля в Баку и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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