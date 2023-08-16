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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шахматистка Горячкина пробилась в финал Кубка мира

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина обыграла китаянку Тань Чжунъи в полуфинальном матче Кубка мира, который проходит в Баку.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник Горячкина обыграла китаянку черными фигурами в первой полуфинальной партии. Прошедшая в среду вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу. Россиянка играла белыми.

В другом полуфинале украинка Анна Музычук и болгарка Нургюл Салимова сыграли обе партии вничью. Соперница Горячкиной определится в четверг по итогам тай-брейка.

Кубок мира стартовал 29 июля в Баку и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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