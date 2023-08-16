Шахматистка Горячкина пробилась в финал Кубка мира

Во вторник Горячкина обыграла китаянку черными фигурами в первой полуфинальной партии. Прошедшая в среду вторая партия завершилась вничью на 66-м ходу. Россиянка играла белыми.

В другом полуфинале украинка Анна Музычук и болгарка Нургюл Салимова сыграли обе партии вничью. Соперница Горячкиной определится в четверг по итогам тай-брейка.

Кубок мира стартовал 29 июля в Баку и является отборочным соревнованием к турниру претендентов на звание чемпиона мира. Россияне и белорусы выступают на соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.