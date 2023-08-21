Болгарская шахматистка Салимова назвала Горячкину своим кумиром

БАКУ, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болгарская шахматистка Нургюл Салимова, несмотря на грусть от поражения в финале Кубка мира, рада, что уступила Горячкиной, которую считает своим кумиром и одной из лучших шахматисток мира. Об этом она рассказала ТАСС.

21 августа Горячкина на тай-брейке обыграла Салимову в финале Кубка мира. В двух партиях спортсменки сыграли вничью, на тай-брейке Салимова сыграла вничью белыми фигурами и уступила черными.

«Я очень рада выходу в финал, но сейчас расстроена из-за поражения, я была близка к победе, у меня были две выигрышные позиции — и такой печальный финал. Но ничего страшного, я рада, что дошла до финала и проиграла одной из сильнейших шахматисток мира. Горячкина вообще была моим кумиром, когда я была ребенком. Конечно, она молодая шахматистка, как и я, но тем не менее», — сказала Салимова.

«До нашего матча и после мы пожали руки, но после окончания не говорили. Я расплакалась, у меня не было сил. Но ничего страшного, впереди у меня еще будет много турниров», — добавила она.