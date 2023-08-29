Еще один российский шахматист-чемпион сменил спортивное гражданство

Гроссмейстер будет выступать под флагом Англии. 36-летний шахматист, который является чемпионом мира 2010 года в составе сборной России, занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ. Он входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира-2023.

Ранее в августе сборную сменил российский гроссмейстер Санан Сюгиров. Гроссмейстер будет представлять на соревнованиях Венгрию. В июле о смене спортивного гражданства объявили еще два российских шахматиста — Антон Демченко и Владимир Федосеев. Они будут играть за Словению.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.