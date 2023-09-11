Исторический финал. Казахстанские шахматистки завоевали медаль на чемпионате мира
Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Быдгоще (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Быдгоще (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале казахстанки уступили соперницам из Грузии. В первом финальном матче со счетом 1,5 — 2,5, а во втором — 0,5 — 3,5.
Команду Казахстана представили: Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.
Бронза у сборной Франции, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды США.