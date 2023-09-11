Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Латвия
Уэльс
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Исландия
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Португалия
Люксембург
20
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Словакия
Лихтенштейн
30
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо
Барыс
ОТ
43
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
01
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург
12
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Химки
02
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Амур
15
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
02
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Исторический финал. Казахстанские шахматистки завоевали медаль на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана завоевала серебряные медали командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Быдгоще (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

В финале казахстанки уступили соперницам из Грузии. В первом финальном матче со счетом 1,5 — 2,5, а во втором — 0,5 — 3,5.

Команду Казахстана представили: Бибисара Асаубаева, Ксения Балабаева, Асель Серикбай, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова и Амина Каирбекова.

Бронза у сборной Франции, которая в матче за третье место оказалась сильнее команды США.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь