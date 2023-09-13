«Я обескуражен». Теперь Ниманна подозревает в читерстве Крамник

В конце августа Chess.com вместе с Магнусом Карлсеном и Ханс Ниманн в досудебном порядке урегулировали конфликт, который тянулся с осени прошлого года. Американский гроссмейстер был разбанен на главной шахматной платформе, а также заявил, что отчет Chess.com (в котором утверждается, что Ханс законченный читер) является клеветническим «я оспариваю их утверждения». После этого Ханс стал регулярно проводить стримы, вызывая на мини-матчи в онлайн-режиме топовых шахматистов. Первые несколько дней все было спокойно, пока на предложение Ниманна не откликнулся Владимир Крамник. 14-му чемпиону мира хватило всего одной партий, чтобы понять, что в игре Ниманна что-то нечисто. Россиянин записал почти часовое видео на Levitov Chess, где разобрал странности в игре 20-летнего американца. Тот в свою очередь предложил Крамнику провести совместный сбор, за который Ниманн готов заплатить.

Сдался, чтобы выразить уважение

В начале сентября Крамник принял предложение Ниманна сыграть две партии по 3 минуты + 2 секунды добавления на ход на Chess.com. «Владимир согласился, ничего себе, — бурно отреагировал в своем стриме Ханс. — Это первый раз в жизни, когда я играю против Крамника».

Россиянин объяснил свое согласие на мини-матч интересом к американскому гроссмейстеру. Владимир рассказал, что изучал его партии в классику и в блиц, когда произошел конфликт Ниманна с Карлсеном (в частности, Крамник следил за выступлениями американца на последнем ЧМ по быстрым шахматам, где Ниманн попал в топ-50 в блиц-турнире). Также Владимир Борисович отметил, что понимает, какое тяжелое испытание пережил 20-летний шахматист («Может, он хочет начать новую жизнь»).

Но уже первая партия заставила Крамника сомневаться в этих словах. Ханс уверенно выиграл черными, не оставив титулованному сопернику никаких шансов в берлинском варианте. Как рассказал в своем видеообзоре Владимир, Ниманн долго для блица обдумывал легкие ходы, а вот сложные делал за считаные секунды.

«Ханс ни сделал ни одного хода в этой партии, который что-либо портил. При этом он сделал несколько странных ходов с человеческой точки зрения. А в эндшпиле, когда у него стояла уже выигрышная позиция, он почему-то задумался на 33 секунды. Я даже решил, что произошел дисконнект, но у Ниманна не было проблем с интернетом. Получается странная смесь между очень высоким пониманием в выборе большинства позиций этого эндшпиля. И какое-то совсем непонимание варианта в 3−4 ходах, хотя они ничего не испортили».

Крамнику не понравились эти странности, и во второй партии он дал понять, что не хочет продолжать соперничество. Владимир подставился под дурацкий мат, но Ниманн неожиданно сдался. «У меня огромное уважение к этому парню, зачем он так… Это досадно. Может быть, он оценит тот факт, что я сдался, — такой победы мне не хотелось. Понимаете, не хотелось продолжать игру и отнимать у него рейтинг. Я сдался, чтобы выразить ему уважение. По причине того, что я его большой фанат», — сетовал Ниманн.

Крамник же начал смотреть все последние блиц-партии Ниманна, и вопросов к американцу у него стало еще больше. «Не знаю, что происходит. Я раньше не встречал таких резких перепадов. Ханс несколько партий проводит на одном уровне, потом несколько партий на абсолютно другом. И снова обратно в течение одного дня. И это перепад не на 100 пунктов рейтинга, а на 400. Какой-то уникальный случай».

Доктор Джекилл и мистер Хайд

В качестве примера Крамник детально разобрал несколько партий Ниманна. Для начала — две партии с 50-летним российским гроссмейстером Александром Рустемовым. Уроженец Мурманска дважды очень легко обыграл Ханса, при этом Рустемов не показывал чего-то выдающегося. «В этих партиях уровень Ниманна ужасающий, — заключает 14-й чемпион мира. — В лучшем случае — кандидата в мастера. Понимаю, что у каждого гроссмейстера высокого уровня есть плохие партии, особенно в блиц, но не настолько плохие. Три тактические, пять позиционных ошибок…».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TJFbB8hdlrc" title="Крамник о том, почему больше не будет играть с Ниманном" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Далее Крамник изучил партии Ниманна с Даниэлем Народицким, который входит в топ-10 блиц-рейтинга на Chess.com. Своего соотечественника Ниманн одолел очень легко, по словам Владимира, в этих партиях он играл как шахматист с рейтингом 2800 в классику.

«Может быть, это новый тип шахматиста, который позволяет себе такие перепады, — говорит Крамник. — В одних партиях это топ-шахматист. Все по делу, ни одной глупости. За несколько секунд находит выдающееся решение. В других — уровень кандидата в мастера, пусть не обижаются на меня шахматисты, дошедшие до этого звания. Я обескуражен. Ситуация с Ниманном напоминает повесть “Доктор Джекилл и мистер Хайд”. Как будто это разные люди».

В заключение Крамник привел статистику последних 200 блиц-партий Ниманна. Где он действует как супергроссмейстер (свыше 90% лучших ходов), а где играет совсем плохо для человека, достигшего отметки 2700 (меньше 80%). Соотношение 155 отличных партий на 45 откровенно плохих. То есть почти каждую пятую партию Ниманн проваливает. Для сравнения, у Карлсена девять совсем неудачных партий из 200, у самого Крамника — 14, у Хикару Накамуры — 15.

Важно подчеркнуть, что Крамник не предъявлял прямых обвинений, но намекнул на сомнительную репутацию Ниманна. При этом слова Владимира не нашли однозначной поддержки у фанатов шахмат. Многие встали на защиту американца, ссылаясь на то, что компьютерный движок не показал аномалий в первой партии Ниманна и Крамника. Видимо, так же считает и Chess.com, который не применил санкций против Ханса. Он продолжает стримить на платформе, а в среду, 13 сентября, записал обращение к российскому гроссмейстеру.

«Здравствуйте, Владимир (на русском языке). Прежде всего я хотел сказать, что являюсь вашим большим поклонником и слежу за вашей шахматной карьерой. Вы были тем, на кого я равнялся в течение очень долгого времени. Я посмотрел ваше недавнее видео и подумал, что решением этой ситуации могло бы стать проведение личного тренировочного сбора, где бы вы могли более глубоко изучить мой шахматный уровень. И я буду рад провести его так, как вам больше нравится: играть партии, посмотреть позиции. Вы сможете получить более тонкое понимание моего интересного стиля, о котором вы много говорите. (Улыбается.) Пожалуйста, дайте мне знать. Я готов сделать это в любой момент, когда не принимаю участия в турнирах. Готов реализовать это в любом месте, это полностью зависит от вас. Разумеется, я готов компенсировать и ваше потраченное на наставничество время. Пожалуйста, обдумайте это».