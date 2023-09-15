Непомнящий проиграл Карлсену в четвертьфинале крупного турнира
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не смог выйти в полуфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам Speed Chess Championship.
В матче четвертьфинала он уступил норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену со счетом 20,5:9,5.
Изначально 33-летний Непомнящий не попал в число участников онлайн-турнира, отреагировав на невключение на странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) сообщением «Я просто недостаточно хорош». Однако позднее стало известно, что россиянин заменил на Speed Chess Championship 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня.
В полуфинале турнира Карслен сыграет с американским гроссмейстером Уэсли Со.
Действующим чемпионом соревнований является американец Хикару Накамура. На прошлогоднем турнире Непомнящий дошел до ⅛ финала, где уступил французу Максиму Вашье-Лаграву.
Ранее FIDE из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях.