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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Карлсен одолел Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам

Этой ночью прошёл финал чемпионата мира по скоростным шахматам, в котором встретились норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.

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Источник: AP 2023

Победителем оказался Карлсен со счётом 13,5:12,5. Тем самым звёздный норвежец в третий раз в карьере взял этот титул.

Финал состоял из нескольких фаз. Магнус сразу набрал первые два очка, но затем Накамуре удалось перевернуть ход встречи и завладеть преимуществом в три балла сразу перед секцией игры в «пулю». Именно там норвежцу удалось сравняться и снова оторваться. В решающей партии у Хикару был шанс сравнять счёт, но он допустил роковую ошибку с жертвой двух ладей и проиграл финал.

Болельщикам не придётся долго ждать новую битву этой пары, поскольку они встретятся в первом круге турнира AI Cup.

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