Ян Непомнящий объяснил, почему не хочет играть за сборную России

«Есть проблема высказывания. Когда говоришь, что при нынешних отношениях с федерацией я не хочу играть за сборную России, заголовок звучит так: “Непомнящий отказался играть за Россию”. А это совершенно не соответствует действительности.



Я ничего не имею против игры за сборную — я это очень люблю. Командные турниры — мои любимые. Когда ты играешь в команде — это совсем другое ощущение. Но наша федерация очень любит пристраиваться ко всем успехам, но очень мало для них делает. Это меня расстраивает. Я бы с удовольствием играл за сборную, если бы она никак не ассоциировалась с федерацией», — сказал Непомнящий в шоу Вити Кравченко на YouTube.