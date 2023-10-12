Казахстанский шахматист сенсационно победил Магнуса Карлсена
23-летний Алишер Сулейменов сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, передает корреспондент Vesti.kz.
23-летний Алишер Сулейменов сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло во втором туре Qatar Masters Open в Дохе.
В мировом рейтинге FIDE Сулейменов занимает 528-е место, а Карлсон — первое.
Сулейменов родом из Павлодара, в прошлом году он играл за сборную на шахматной Олимпиаде.