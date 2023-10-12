Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Испания
Шотландия
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Кипр
Норвегия
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Хорватия
Турция
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Албания
Чехия
20
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Фарерские острова
Польша
02
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Андорра
Косово
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Беларусь
Румыния
00
Хоккей. НХЛ
13.10
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
13.10
Коламбус
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.10
Нью-Джерси
Детройт
Футбол. Сборные
20:00
Швеция
Молдавия
31
Хоккей. НХЛ
13.10
Даллас
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
13.10
Миннесота
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.10
Нэшвилл
Сиэтл
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Латвия
Армения
20
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Камерун
10
Футбол. Сборные
19:00
Черногория
Ливан
32
Футбол. Сборные
19:00
Грузия
Таиланд
80
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Сочи
Б
23
Хоккей. НХЛ
13.10
Сан-Хосе
Вегас
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
35
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский шахматист сенсационно победил Магнуса Карлсена

23-летний Алишер Сулейменов сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Это произошло во втором туре Qatar Masters Open в Дохе.

В мировом рейтинге FIDE Сулейменов занимает 528-е место, а Карлсон — первое.

Сулейменов родом из Павлодара, в прошлом году он играл за сборную на шахматной Олимпиаде.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь