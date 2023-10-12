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12 октября, источник: Спорт-Экспресс

Артемьев и Кованова — новые чемпионы страны

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин завершаются в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг-фаворит открытого турнира Владислав Артемьев досрочно стал победителем турнира и новым чемпионом России. В 10 партиях из 11 гроссмейстер из Татарстана набрал 8 очков и на 2 очка оторвался от ближайших преследователей — Павла Понкратова и Евгения Наера.

В 10-м туре Артемьев играл белыми как раз против Наера, а символический первый ход в этой встрече сделал российский футболист, бывший капитан сборной России, легенда «Зенита» Андрей Аршавин. Сразу после завоевания титула Владислав Артемьев прокомментировал свое выступление: «На данный момент я, конечно, доволен и игрой, и результатом. Ни в одной из десяти партий, мне кажется, у меня не было плохих позиций. В целом я был очень рад вернуться в Петербург, так как мой предыдущий приезд сюда был в конце 2018 года, на чемпионат мира по рапиду и блицу. В Пушкине я впервые, и мне очень понравилось: здесь чувствуется связь с историей, и, конечно, приятно играть рядом с Екатерининским, Александрийским дворцами и парками. Хочу выразить слова благодарности организаторам суперфиналов».

«Поздравляю Владислава с уверенной, блестящей победой, — сказал в интервью ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. — В истории турнира не так много досрочных побед, а у Артемьева она получилась очень яркой. Надеюсь, это станет важным шагом для будущих побед на международных соревнованиях. И также надеюсь, что в скором времени мы увидим Владислава среди участников турнира претендентов».

У женщин короткую ничью сделали Баира Кованова и Марина Корнева. Догнать Кованову могла только Ольга Баделько, но она уступила Екатерине Гольцевой. Это поражение стоило Ольги места в топ-3. По дополнительным показателям ее обошли Валентина Гунина (на финише выиграла три партии из трех) и Полина Шувалова.

Итоговое положение.
Открытый турнир.
1. Артемьев — 8,5.
2−4. Матлаков, Понкратов, Наер — по 6,5.
5. Есипенко — 6.
6−7. Горячкина, Томашевский — по 5,5.
8. Мурзин — 5.
9. Тимофеев — 4,5.
10−11. Лагно, Розум — по 4.
12. Сычев — 3,5.

Женщины.
1. Кованова — 8.
2−4. Гунина, Шувалова, Баделько — по 7.
5. Гарифуллина — 6,5.
6. Корнева — 6. 7. Гольцева — 5.
8−9. Бивол, Шухман — по 4,5.
10−11. Погонина, Якимова — по 4.
12. Матвеева — 2,5.

Автор: Этери Кублашвили

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