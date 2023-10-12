Артемьев и Кованова — новые чемпионы страны

В 10-м туре Артемьев играл белыми как раз против Наера, а символический первый ход в этой встрече сделал российский футболист, бывший капитан сборной России, легенда «Зенита» Андрей Аршавин. Сразу после завоевания титула Владислав Артемьев прокомментировал свое выступление: «На данный момент я, конечно, доволен и игрой, и результатом. Ни в одной из десяти партий, мне кажется, у меня не было плохих позиций. В целом я был очень рад вернуться в Петербург, так как мой предыдущий приезд сюда был в конце 2018 года, на чемпионат мира по рапиду и блицу. В Пушкине я впервые, и мне очень понравилось: здесь чувствуется связь с историей, и, конечно, приятно играть рядом с Екатерининским, Александрийским дворцами и парками. Хочу выразить слова благодарности организаторам суперфиналов».