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13:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карлсена сбили часы. Норвежец проиграл неизвестному казахстанцу и нашел странное объяснение

16-й чемпион мира теряет хватку.

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Источник: Спорт-Экспресс

Магнус Карлсен больше не чемпион мира по шахматам, но его авторитет и определенное мессианство (от слова Месси, конечно) не подвергаются сомнению. Норвежец — лицо этого спорта, ходит на ток-шоу, организует турниры и не стесняется высказываться по различным проблемам касательно зрелищности и честности. После второго тура соревнований Qatar Masters произошел очередной и очень резонансный эпизод.

Казахстанская сенсация

На турнире в Катаре применяется так называемая швейцарская система — то есть в сетке гроссмейстерам из элиты могут встретиться игроки сильно слабее. Но не всегда такие партии заканчиваются разгромом — а иногда даже случаются масштабные сенсации. Как произошло в случае с поединком казахстанца Алишера Сулейманова (2512) и Магнуса Карлсена (2839). Разница в рейтинге по меркам шахмат колоссальная — это можно сравнить с игрой первой и 300-й ракетки мира в теннисе.

Однако Карлсен уступил за рекордный 31 ход, играя черными. В новоиндийской защите его соперник пожертвовал последовательно коня, ладью и слона, а последним ходом поставил под удар пешки другого коня, но тогда Карлсен сдался — позиция была слишком очевидной.

Проклятые часы

После партии Карлсен пространно высказался о причинах поражения:

— Сегодня я был полностью раздавлен в партии. Я не хочу ни в чем обвинять моего соперника, который провел потрясающую игру и заслужил победу, но, честно говоря, как только я в начале партии увидел, что мой противник носит часы, я потерял концентрацию. Беру на себя ответственность за мою неспособность справиться с этими мыслями, но все же невероятно неприятно видеть, что организаторы до сих пор вообще не воспринимают борьбу с читерством всерьез (никакой задержки трансляции, гуляющие по игровому залу зрители со смартфонами).

Позже Карлсен, правда, еще раз пояснил, что не обвиняет Сулейменова в обмане. Но все помнят историю Карлсена с Хансом Ниманном, которого подозревали в мошенничестве даже с помощью анальной стимуляции. И в итоге Ниманна удалось вывести на чистую воду — не в смысле метода обмана, а самого факта, пусть и не в конкретной партии против Карлсена. Сейчас он уже не так заметен, как полгода назад.

Но в данном случае Карлсену, конечно, нашлись что ответить. В Федерации шахмат Казахстана норвежцу напомнили, что запрещены электронные умные часы, а не обычные механические.

— Довольно часто в шахматах игроки относятся с недоверием и сомневаются в честной игре, если проигрывают сопернику уровня ниже своего. Правила были соблюдены, шла онлайн-трансляция с видео, — сказала Turan Times исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова.

Все ли нормально с рейтингом?

Еще остроумнее высказался о Магнусе бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов в своем Telegram-канале:

— Алишер Сулейменов все четко делает, а у него 2500 рейтинг. У Карлсена Магнуса — 2830, а он не понимает нюансы позиции. Я считаю, что надо обращаться в ФИДЕ с требованием пересмотреть рейтинговую систему, явно тут что-то не чисто. А он все заладил про читинг, часы какие-то, смартфоны…

И действительно, возможно, об этом стоит подумать серьезнее. В также об уважении между соперниками. Потому что для спорта ненормально, когда любое поражение сильного шахматиста от слабого воспринимается как нечто несуразное и обесценивается. Как будто мы уже не можем поверить, что казахстанец поймал кураж, а норвежец был не готов к столь яростной атаке. В конце концов, топовые шахматисты на сеансах одновременной игры иногда проигрывают даже детям. А Сулейменов сейчас быстро растет и метит в звезды, ездит тренироваться в зарубежные командировки.

Qatar Masters продлится до 20 октября, и у Карлсена будет шанс показать свои умения в играх против соперников, которые не носят часы.

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