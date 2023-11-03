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18:23 (мск), источник: Vesti.kz

13-летний казахстанец получил звание мастера ФИДЕ

В Казахстане появился новый мастер ФИДЕ (Международная федерация шахмат), сообщают Vesti.kz.
По информации КФШ, звание мастера ФИДЕ получил Артем Богданов.

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Источник: Соцсети

«Стремительная карьера в шахматах впечатляет и вдохновляет. Усилия, труд и преданность шахматам вместе с талантом привели Артема к возможности стать мастером ФИДЕ в таком юном возрасте — 13 лет. Это общая работа тренеров, родителей и молодого спортсмена», — говорится в заявлении КФШ.

Ранее стало известно, что финал Кубка Казахстана-2023 по классическим шахматам состоится в Алматы с 27 ноября по 6 декабря. Его призовой фонд составит 23 000 000 тенге.

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