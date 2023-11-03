13-летний казахстанец получил звание мастера ФИДЕ

«Стремительная карьера в шахматах впечатляет и вдохновляет. Усилия, труд и преданность шахматам вместе с талантом привели Артема к возможности стать мастером ФИДЕ в таком юном возрасте — 13 лет. Это общая работа тренеров, родителей и молодого спортсмена», — говорится в заявлении КФШ.