Российская шахматистка объяснила, почему женщина не может стать чемпионкой среди мужчин

«На шансы успешно выступать в шахматах влияет не столько ум, сколько концентрация и возможность заниматься. Как мы знаем, женщины куда чаще отвлекаются. Мы меньше концентрируемся и, как следствие, занимаемся. Полгар вроде в топ-10 удалось войти только, но она занималась днями и ночами.



Когда мы начинаем играть, в 8−10 лет, мы равны с мальчиками. Когда я начинала в Беларуси, я никак не уступала мальчишкам, абсолютно, ведь мы занимались одинаковое время. С возрастом я, как и многие девочки, стала слабее мальчиков, так как они уделяли занятиям больше времени.



Сможет ли женщина стать чемпионкой мира в открытой категории? Нет, конечно. Я уже объяснила, почему», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.