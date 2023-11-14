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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская шахматистка объяснила, почему женщина не может стать чемпионкой среди мужчин

21-летняя российская шахматистка Ольга Баделько объяснила разницу между шахматистами и шахматистками.

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Источник: Соцсети

«На шансы успешно выступать в шахматах влияет не столько ум, сколько концентрация и возможность заниматься. Как мы знаем, женщины куда чаще отвлекаются. Мы меньше концентрируемся и, как следствие, занимаемся. Полгар вроде в топ-10 удалось войти только, но она занималась днями и ночами.

Когда мы начинаем играть, в 8−10 лет, мы равны с мальчиками. Когда я начинала в Беларуси, я никак не уступала мальчишкам, абсолютно, ведь мы занимались одинаковое время. С возрастом я, как и многие девочки, стала слабее мальчиков, так как они уделяли занятиям больше времени.

Сможет ли женщина стать чемпионкой мира в открытой категории? Нет, конечно. Я уже объяснила, почему», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

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