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19 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий стал третьим на этапе Grand Chess Tour в США

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял третье место на турнире по рапиду и блицу на четвертом этапе серии Grand Chess Tour, который завершился в американском Сент-Луисе.

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Источник: Reuters

Международный турнир начинался с соревнований в быстрые шахматы (рапид) и завершился блицем. В последний соревновательный день Непомнящий одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Победителем этапа стал американец Фабиано Каруана. По итогам турнира он набрал 21 очко. На счету Непомнящего 22,5 балла. Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв (20,5), Непомнящий (20) поделил третье место с вьетнамцем Ле Куанг Льемом.

В общем зачете Grand Chess Tour лидирует Каруана лидирует с 33 баллами, вторым идет Вашье-Лаграв (22), третьим — француз Алиреза Фирузджа (21,8). Непомнящий (19,5) располагается на пятой строчке.

Заключительный этап Grand Chess Tour также состоится в Сент-Луисе — с 19 ноября по 3 декабря пройдет Кубок Синкфилда.

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