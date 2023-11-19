Непомнящий стал третьим на этапе Grand Chess Tour в США

Международный турнир начинался с соревнований в быстрые шахматы (рапид) и завершился блицем. В последний соревновательный день Непомнящий одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Победителем этапа стал американец Фабиано Каруана. По итогам турнира он набрал 21 очко. На счету Непомнящего 22,5 балла. Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв (20,5), Непомнящий (20) поделил третье место с вьетнамцем Ле Куанг Льемом.