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00:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россияне принесли Сербии историческую победу в шахматах. Сарана разорвал оппонентов

Норвегия с Карлсеном не вошла даже топ-10 командного чемпионата Европы.

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Источник: eicc2023.com

Сборная Сербии, в составе которой выступают сразу два россиянина, впервые победила на командном чемпионате Европы. Он проходил в Будве и собрал солидный состав участников. Алексей Сарана, Александр Предке и компания смогли опередить Германию во главе с Винсентом Кеймером, Армению с Айком Мартиросяном, Польшу с Радославом Войташеком, Румынию с Рихардом Раппортом и, конечно, Норвегию с Магнусом Карлсеном. 16-й чемпион мира приехал в Черногорию со своим другом Арьеном Тари, но это не помогло восьмым «сеяным» даже пробиться в топ-10. Только 13-е место, хотя Магнус и набрал 6,5 очка из 8.

100 процентов белыми

При переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ оставила шанс игрокам остаться в Европейском шахматном союзе.

В прежние времена, чтобы сменить федерацию, спортсмену приходилось выплачивать за это компенсацию пострадавшей стороне или отбывать годичный «карантин». Так было со многими известными игроками, самый яркий пример — филиппинец Уэсли Со, чей переход в США был не только крайне болезненным, но еще и долгим. Та же Александра Костенюк целый год должна была ждать, чтобы бесплатно перебраться из России в Швейцарию.

Но на три месяца все формальности для россиян были упрощены. Эта ситуация чем-то напоминала 1992 год: тогда многие советские шахматисты после распада СССР моментально разлетелись по миру. В этот раз миграция гроссмейстеров из России также получилась довольно мощной. В июле мы писали, что это может существенно повлиять на расстановку сил на командных турнирах. Командный чемпионат Европы-2023 — первое тому подтверждение.

Его уверенно выиграла Сербия, которая натурализовала сразу двух сильных игроков из России: 29-летнего Александра Предке и 23-летнего Алексея Сарану. Последний считался самым талантливым российским игроком нового поколения наряду с Андреем Есипенко. И если Андрей в этом году ярко себя показал только на «Большой швейцарке», то Сарана на протяжении всего года показывает высокую стабильность. Выиграл индивидуальный чемпионат Европы, дошел до ⅛ финала Кубка мира (обыграв там Уэсли Со), одержал четыре победы на острове Мэн и показал впечатляющий результат в Будве.

В Черногории за первой доской у сербов играл Предке, который здорово справился со своей задачей. Обыграл Кеймера и Мартиросяна, а также сумел удержать ничьи в партиях с Рихардом Раппортом, Владимиром Федосеевым и Никитой Витюговым. Федосеев теперь представляет Словению (финишировала на 25-м месте), Витюгов — Англию (6-е место).

Сарана же был безупречен на второй доске. Четыре победы белыми и четыре ничьи черными. Также у сербов здорово сыграл Александар Инджич, набравший 5 очков. У Велимир Ивича — 4,5 очка, у Маркус Роберта — 4. Сербия в итоге выиграла семь матчей из девяти. У Германии шесть побед (хотя немцы стали единственной командой, которая нанесла поражение Сербии), у Армении, Польши, Чехии — по пять.

Провал звездного Азербайджана

Отметим, что Сербия была «посеяна» только под 10-м номером. А вот фавориты турнира — Азербайджан и Румыния — провалились. Причем обе команды собрали оптимальные составы. За первых «сеяных» играли Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедьяров, Рауф Мамедов и отобравшийся на турнир претендентов-2024 через Кубок мира Ниджат Абасов. В Будве Абасов набрал всего 3 очка в семи партиях, играя за четвертой доской. Еще хуже дела шли у Раджабова («-2»). В итоге Азербайджан выиграл всего четыре матча, а проиграл таким сборным как Дания, Хорватия, Греция и Молдавия. Только 18-е место из 38.

Румыния финишировала восьмой, но вряд ли это порадовало нового наставника команды россиянина Александра Мотылева. Раппорт, Богдан-Даньел Дьяк и Кирилл Шевченко не смогли обыграть Австрию и Нидерланды, а также уступили сборной Хорватии. Это не позволило им вмешаться в борьбу за медали. Раппорт набрал 3,5 очка из 7, Дьяк — 4 из 9, Шевченко — 5 из 9.

Победитель командного чемпионата Европы-2021 сборная Украины пропустила турнир. Занявшие два года назад второе место французы стали седьмыми (без Алиреза Фируджи).

Напомним, что Россия после перехода в АШФ теперь должна участвовать в командном чемпионате Азии. Он намечен на 2024 год. Пока же наша сборная приглашена на командный турнир по быстрым шахматам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 17—18 декабря в Циндао. В Китае наша команда выступит под флагом России. На турнир также приглашены команды Азербайджана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Пакистана.

Тимур Ганеев

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