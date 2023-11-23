Россиянин Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет

«Поздравляю с выдающейся победой Алексея Гребнева, который досрочно стал чемпионом мира в таком престижном турнире и который в этом году также выиграл первенство Азии. То, что он триумфально выиграл все партии, кроме одной, и не потерпел ни одного поражения, говорит о его огромном потенциале. Я рад за его тренеров и поздравляю всех с очередной большой победой российских шахмат!» — сказал глава ФШР Андрей Филатов.