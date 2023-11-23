Россиянин Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет
Россиянин Алексей Гребнев досрочно стал победителем чемпионата мира по шахматам среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Россиянин Алексей Гребнев досрочно стал победителем чемпионата мира по шахматам среди юношей до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
По итогам 10 партий Гребнев набрал 9,5 очка. Заключительный тур соревнований пройдет в пятницу.
«Поздравляю с выдающейся победой Алексея Гребнева, который досрочно стал чемпионом мира в таком престижном турнире и который в этом году также выиграл первенство Азии. То, что он триумфально выиграл все партии, кроме одной, и не потерпел ни одного поражения, говорит о его огромном потенциале. Я рад за его тренеров и поздравляю всех с очередной большой победой российских шахмат!» — сказал глава ФШР Андрей Филатов.