Карякин заявил, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

ФШР 24 ноября объявила состав сборной России на турнир ШОС, на котором команда сможет выступить с флагом и гимном. Исполнительный директор федерации Александр Ткачев заявил, что Карякину предлагали возглавить национальную команду, и обвинил игрока в выборе коммерческого турнира приоритетным перед выступлением в составе сборной.

«Федерация шахмат России вновь сумела меня поразить. Дело в том, что 16—19 декабря в Китае будет проведен турнир сборных по быстрым шахматам Шанхайской организацией сотрудничества. С большим пафосом было объявлено, что ФШР выставляет сборную РФ для участия в этом турнире и приглашает меня выступать. Дело благое, я только за. Вот только на эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире “Шахматные звезды” в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. Сроки проведения и участники турнира были объявлены заранее», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

«А дальше начались чудеса. После того, как я подтвердил, что у меня нет возможности поехать с командой в эти сроки, ФШР меня обвинили в том, что “у меня другие приоритеты” и “я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную”. Это притом, что приглашение в Китай я получил менее чем за месяц до начала. И, конечно, я не могу подставить организаторов прекрасного фестиваля “Шахматные Звезды” и в последний момент отказаться от участия. ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ. Выглядит это абсолютно деструктивно», — добавил он.

Помимо этого, Карякин обратился к федерации с вопросом, почему в турнире не примут участие Ян Непомнящий и Александр Грищук.