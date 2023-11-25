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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карякин заявил, что Федерация шахмат России ищет любой повод его унизить

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, говоря о реакции Федерации шахмат России (ФШР) на пропуск им турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил, что организация ищет любой повод его унизить и манипулирует фактами.

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Источник: РИА "Новости"

ФШР 24 ноября объявила состав сборной России на турнир ШОС, на котором команда сможет выступить с флагом и гимном. Исполнительный директор федерации Александр Ткачев заявил, что Карякину предлагали возглавить национальную команду, и обвинил игрока в выборе коммерческого турнира приоритетным перед выступлением в составе сборной.

«Федерация шахмат России вновь сумела меня поразить. Дело в том, что 16—19 декабря в Китае будет проведен турнир сборных по быстрым шахматам Шанхайской организацией сотрудничества. С большим пафосом было объявлено, что ФШР выставляет сборную РФ для участия в этом турнире и приглашает меня выступать. Дело благое, я только за. Вот только на эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире “Шахматные звезды” в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. Сроки проведения и участники турнира были объявлены заранее», — написал Карякин в своем Telegram-канале.

«А дальше начались чудеса. После того, как я подтвердил, что у меня нет возможности поехать с командой в эти сроки, ФШР меня обвинили в том, что “у меня другие приоритеты” и “я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную”. Это притом, что приглашение в Китай я получил менее чем за месяц до начала. И, конечно, я не могу подставить организаторов прекрасного фестиваля “Шахматные Звезды” и в последний момент отказаться от участия. ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ. Выглядит это абсолютно деструктивно», — добавил он.

Помимо этого, Карякин обратился к федерации с вопросом, почему в турнире не примут участие Ян Непомнящий и Александр Грищук.

«Почему нашу сборную в Китае не возглавляет Ян Непомнящий, или Александр Грищук? И почему, если они отказались, ФШР не трубит о том, что они “не нашли время играть за сборную?” Двойные стандарты? Или это другое? Но более важный вопрос заключается в другом. Почему за полтора года ФШР не организовала в России достойных турниров с участием иностранцев из дружественных стран, а пиарится только на том, что наша сборная едет на подобный турнир в Китай?» — написал гроссмейстер.

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