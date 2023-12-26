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26 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий раскритиковал FIDE за привилегии для Карлсена

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обратился к Международной шахматной федерации (FIDE) по поводу личных привилегий норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

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Источник: Спорт РИА Новости

Карлсен лидирует после первого дня соревнований в Самарканде, лучший из российских гроссмейстеров Даниил Дубов занимает восьмую строчку. Непомнящий идет на 64-й позиции. Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, 29—30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.

«Уважаемая FIDE и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал Непомнящий в соцсети Х.

Карлсен является действующим чемпионом мира по рапиду и блицу.

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