Непомнящий раскритиковал FIDE за привилегии для Карлсена

Карлсен лидирует после первого дня соревнований в Самарканде, лучший из российских гроссмейстеров Даниил Дубов занимает восьмую строчку. Непомнящий идет на 64-й позиции. Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, 29—30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.

«Уважаемая FIDE и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?» — написал Непомнящий в соцсети Х.