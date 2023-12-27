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27 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Россиянка Боднарук лидирует в таблице ЧМ по рапиду

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Анастасия Боднарук занимает первое место по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

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Источник: РИА "Новости"

В среду Боднарук выиграла три партии и одну завершила вничью. В сумме россиянка набрала 7 очков (шесть побед и две ничьих) и вышла в лидеры турнира. Следом с 6,5 очками идут Хампи Конеру из Индии и китаянка Чжай Мо.

Россиянки Александра Горячкина (4 победы, 4 ничьих), Лея Гарифуллина (5 побед, 2 ничьих) и Екатерина Лагно (4 победы, 4 ничьих), набравшие по 6 очков, занимают шестое, седьмое и девятое места соответственно. Валентина Гунина (5 побед) с пятью очками занимает 25-ю строчку.

Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, 29—30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.

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