Россиянка Боднарук лидирует в таблице ЧМ по рапиду

В среду Боднарук выиграла три партии и одну завершила вничью. В сумме россиянка набрала 7 очков (шесть побед и две ничьих) и вышла в лидеры турнира. Следом с 6,5 очками идут Хампи Конеру из Индии и китаянка Чжай Мо.