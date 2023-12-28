У России новая чемпионка мира по шахматам. Боднарук присоединилась к Карлсену

Источник: FIDE

Захватывающая развязка ЧМ по рапиду

На завершившемся ЧМ по быстрым шахматам-2023 в Самарканде грянула громкая сенсация. Международный мастер из России Анастасия Боднарук взяла первый приз в рапид-турнире, обыграв на тай-брейке представительницу Индии, одну из сильнейших шахматисток современности Хампи Конеру. Действующая чемпионка России по рапиду была посеяна только под 51-м номером, удивив своей классной игрой весь шахматный мир. А вот в открытом турнире обошлось без неожиданностей. Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам.

В Самарканде норвежец лидировал всю дистанцию и в итоге закончил турнир с показателем 10 из 13. На пол-очка от уже пятикратного чемпиона мира по рапиду отстал россиянин Владимир Федосеев, который с 2023 года представляет Словению. Топ-3 замкнул китайский гроссмейстер Юй Янъи (8,5 очков), по дополнительным показателям опередивший сразу восемь участников. В том числе трех россиян: Володара Мурзина (итоговое пятое место), Даниила Дубова (7), Дмитрия Андрейкина (10) и Петра Свидлера (11).

Слезы счастья

В первый день женского турнира со стопроцентным результатом во главе таблицы были вице-чемпионка Кубка мира Нургюл Салимова из Болгарии и китаянка Чжу Цзиньэр (Китай). На пол-очка отставала действующая чемпионка России по рапиду Анастасия Боднарук. Причем 31-летняя шахматистка обыграла титулованных Полину Шувалову и Бибисару Асабуеву, а также сыграла вничью с Анной Музычук. Также 3,5 очка из 4 набрали еще пять девушек, включая победительницу «Большой швейцарки» — 2023 Рамешбабу Вайшали.

На следующий день Боднарук смогла повторить свой перфоманс, также потеряв всего пол-очка и с семью баллами единолично возглавила таблицу (обыграла Салимову и Чжу Цзиньэр). На пол-очка отставали Хампи Конеру, Чжай Мо, на очко — семь участниц, в числе которых россиянки Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. Вся борьба была еще впереди, ведь участницам предстояло сыграть еще по три партии.

Источник: FIDE

Боднарук предстояло сыграть со всеми лидерами, и она выдержала испытание. Анастасия сыграла вничью с Конеру, Мо и победительницей последнего турнира претенденток Лэй Тинцзе. Последняя набрала 2,5 очка из 3 в последний день и включилась в дележ первого места с Боднарук и Конеру.

В соответствии с положением Боднарук и Конеру, у которых оказались лучшие дополнительные показатели, разыграли первое место на тай-брейке. Две блиц-партии с контролем 3+2 не выявили победительницу: Конеру выиграла первую партию черными, Боднарук сравняла счет черными на заказ. Далее шахматистки продолжили играть с тем же контролем до первой победы. Третья партия тай-брейка завершилась вничью, а в четвертой Анастасия Боднарук выиграла черными и стала чемпионкой мира!

«Проиграв первую партию на тай-брейке, я старалась собраться, не думать о результате, — сказала ТАСС Боднарук. — Моя главная мысль была — полная концентрация на партии, Сейчас у меня очень эмоционально истощеное состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился, так что эмоции немножко вышли из меня».

Новую чемпионку мира из России поздравил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Наши шахматисты продолжают завоевывать медали на самых главных мировых соревнованиях, — подчеркнул глава ФШР. — Анастасия Боднарук, в этом году ставшая чемпионкой страны по быстрым шахматам и затем в составе команды России победившая на турнире ШОС в Китае, сейчас блистательно выиграла чемпионат мира по рапиду среди женщин. Наша спортсменка лидировала большую часть дистанции и в невероятно нервном дополнительном матче с опытной Хампи Конеру смогла оправиться после поражения, отыграться и затем победить. Это выдающееся достижение и высокая награда на одном из самых престижных турниров, который собирает всех шахматных звезд. Поздравляю Анастасию и всех российских любителей шахмат с таким прекрасным результатом! Желаю удачи нашим спортсменам на чемпионате мира по блицу!».

Отметим, что в топ-10 также финишировали Валентина Гунина, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина. Они заняли с 7 по 10 место.

Источник: FIDE

Сложный выбор

Анастасия Боднарук родилась в шахматной семье: ее отец, преподаватель математики по специальности, страстный поклонник игры на 64-х клетках, он обучил правилам не только Настю, но ее младших брата и сестру. Именно Боднарук-старший был первым тренером своей дочери, которая под руководством отца многократно становилась чемпионкой России среди девушек разных возрастов, чемпионкой и неоднократным призером чемпионатов Европы, призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниорок до 21 года.

В детстве Анастасия Боднарук два года занималась художественной гимнастикой, но потом сделала выбор в пользу шахмат. В это время в Москве возродилось шахматное отделение спортивного интерната, и Анастасия больше года занималась там под руководством Валерия Чехова и Сергея Архипова. Вскоре с Боднарук начал работать известный женский тренер Владимир Белов. Сотрудничество хоть и было непродолжительным, но принесло свои плоды — 15-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга поделила 2−3 места в Суперфинале страны, собравшем всех сильнейших; правда, по дополнительным показателям она осталась бронзовым призером.

В родном городе Анастасия занималась сначала с Маратом Макаровым, а затем с Андреем Лукиным. Женский гроссмейстер с 2009-го, год спустя Боднарук выполнила все баллы мужского международного мастера. Участвовала в Олимпиаде 2010 года, играя за молодежную сборную страны. Серебряный призер студенческой Олимпиады 2013 года в составе сборной России, многократная обладательница Кубка России и победительница Высшей лиги чемпионата России.

2015 год ознаменовался новым подъемом в карьере талантливой спортсменки — Анастасия Боднарук заняла второе место в Суперфинале чемпионата России, а в составе сборной России выиграла командный чемпионат Европы. Анастасия из года в год отбирался в Суперфиналы чемпионатов России, в 2020-м выиграла очередной финал женского Кубка России. Были у Анастасии и прекрасные результаты в быстром контроле: в 2019 году она стала чемпионкой России по блицу, а в этом году ей покорился ЧР по рапиду. А теперь еще и ЧМ.

Магнус Карлсен | Источник: FIDE

Защита Магнуса

Открытый турнир стал бенефисом Магнуса Карлсена. Норвежец выиграл шесть партий из 13, в том числе обыграв своего главного преследователя Владимира Федосеева и чемпиона «Большой швейцарки» Видита Гуджрати. Перед последним туром Магнус единолично лидировал с 9,5 очками. У Федосеева было 9 очков. Чтобы обойти Карлсена, уроженцу Санкт-Петербурга нужно было обыгрывать в последнем туре Дмитрия Андрейкина и надеяться, что 16-й чемпион мира уступит в своей партии Прагнанандха. Магнус играл белыми, так что интрига была минимальная.

В итоге и Карлсен, и Федосеев сделали в последнем туре быстрые ничьи, зафиксировав тем самым окончательный итог соревнования по рапиду — Магнус защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Он не потерпел ни одного поражения и завоевал уже пятый титул по быстрым шахматам. Феноменальный показатель.

По 9 очков набрали Юй Янъи (Китай, по коэффициенту он занял 3 место), Видит Сантош (Индия), Володар Мурзин (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Даниил Дубов (Россия), Рамешбабу Прагнананда (Индия), Дмитрий Андрейкин, Александр Грищук (оба — Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Петр Свидлер (Россия), Фабиано Каруана (США) и Пархам Магсудлу (Иран). Среди участников, набравших по 8,5 очков — россияне Максим Матлаков, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

В пятницу 29 декабря в Самарканде стартуют чемпионаты мира по блицу.