Путин обратился к россиянке, выигравшей чемпионат мира по рапиду

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Анастасия Михайловна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду). Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований. И конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Боднарук новых достижений и поздравил с наступающим Новым годом.