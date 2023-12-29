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29 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Путин обратился к россиянке, выигравшей чемпионат мира по рапиду

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду (быстрые шахматы), отметив, что шахматистка показала мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер.

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Источник: РИА "Новости"

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Анастасия Михайловна! Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду). Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований. И конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху», — говорится в телеграмме.

Путин также пожелал Боднарук новых достижений и поздравил с наступающим Новым годом.

В четверг 31-летняя Боднарук сыграла вничью с китаянками Чжай Мо и Лэй Тинцзе, а также с Хампи Конеру из Индии. По итогам 11 туров Боднарук, Лэй Тинцзе и Конеру набрали по 8,5 очка. Обладатель титула определялся на тай-брейке с участием Боднарук и Конеру в партиях с контролем времени 3 минуты + 2 секунды добавления за каждый ход. Россиянка одержала волевую победу со счетом 2,5−1,5.

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