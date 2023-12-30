Апелляции Дубова и Непомнящего на решение присудить им по 0 очков за партию отклонили

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу оставил в силе решение главного арбитра турнира Ивана Суровы присудить российским шахматистам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему по 0 очков за партию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Суровы присудил по 0 очков Дубову и Непомнящему в партии 11-го тура за договорную ничью. Шахматисты сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Оба гроссмейстера позднее подали апелляцию на решение главного арбитра.