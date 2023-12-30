Российская шахматистка Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу. Соревнования проходят в Самарканде.

После 17 туров Гунина набрала 14 очков и гарантировала себе первое место. Идущая второй Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, не сумеет догнать Гунину. В заключительной партии россиянка обыграла украинку Анну Музычук.