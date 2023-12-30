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16:01 (мск), источник: ТАСС

Российская шахматистка Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу

Турнир проходит в Самарканде.

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Источник: РИА "Новости"

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу. Соревнования проходят в Самарканде.

После 17 туров Гунина набрала 14 очков и гарантировала себе первое место. Идущая второй Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, не сумеет догнать Гунину. В заключительной партии россиянка обыграла украинку Анну Музычук.

Чемпионат мира по блицу проходит с 29 по 30 декабря. Ранее россиянка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду.

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