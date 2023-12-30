Карлсен победил на чемпионате мира по блицу, Дубов стал вторым

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который прошел в Самарканде (Узбекистан).

Для Карлсена этот титул в блице стал седьмым в карьере. Норвежец набрал 16 очков за 21 тур. Второе место занял россиянин Даниил Дубов (15,5 очка). На третьей строчке расположился его соотечественник Владислав Артемьев (15).