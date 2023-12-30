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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен победил на чемпионате мира по блицу, Дубов стал вторым

Карлсен победил на чемпионате мира по блицу, россиянин Дубов стал вторым.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который прошел в Самарканде (Узбекистан).

Для Карлсена этот титул в блице стал седьмым в карьере. Норвежец набрал 16 очков за 21 тур. Второе место занял россиянин Даниил Дубов (15,5 очка). На третьей строчке расположился его соотечественник Владислав Артемьев (15).

Ранее Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду.

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