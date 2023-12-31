Договорняк суперзвезд шахмат Непомнящего и Дубова, сенсационные русские победы. Что творилось на ЧМ-2023

В Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. Российская команда уезжает из Узбекистана с отличным уловом: Анастасия Боднарук и Валентина Гунина сделали золотой дубль, а у мужчин Даниил Дубов и Владислав Артемьев взяли серебро и бронзу блица соответственно. Подробно о каждом успехе и том самом скандальном договорняке рассказывает экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий.

Сенсационная победа Боднарук

— Пик достижений Боднарук пришелся на то время, когда я отходил от шахмат, а в последние годы Анастасия, скажем так, «сошла со сцены». Высоких спортивных результатов она не показывала, ее рейтинг снижался — например, в классику сейчас у нее 2340, это совсем невысокий уровень. Коллеги рассказывали, что у нее очень неустойчивая нервная система.

При этом Анастасия была чемпионкой России по блицу, быстрые контроли — ее стихия. Это частая история среди шахматистов, у которых очень сильный природный талант, но не хватает тех или иных спортивных качеств: когда они играют «рукой», на интуиции, они не успевают сами себя передумать.

Источник: Федерация шахмат России

Этот турнир Настя играла очень здорово, особенно в первые два дня — хорошие цельные партии, яркие атаки. Получилась такая история Золушки, все-таки 31 год — существенный возраст по шахматным меркам, и здесь она была только 51-й по рейтингу. Но заняла в итоге первое место, причем в блиц-матче за золото с Хампи Конеру у индийской шахматистки в каждой партии было преимущество. Но в трех партиях из четырех ей не хватало времени его реализовать, Настя очень изобретательно выискивала возможности осложнить сопернице задачу. В итоге в решающей партии Конеру просрочила время.

После победы Насти ко мне подошла шахматистка из ЮАР с рейтингом 1700, которая здесь работала в качестве ведущей, и сказала: «Для меня это огромный стимул заниматься шахматами. Человек с таким низким рейтингом, оказывается, может выиграть чемпионат мира, обыграв практически всю шахматную элиту».

Думаю, своим успехом Настя очень многих вдохновила. Не стоит рассчитывать, что Боднарук регулярно будет играть на таком уровне, но в этом и прелесть спорта. «Лестер» тоже был чемпионом Англии, а Анастасия Боднарук теперь целый год будет чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Гунина стала чемпионкой, несмотря на проблемы со здоровьем

— У Валентины Гуниной другая история: про ее искрометный талант знают все, она играет в совершенно безумные шахматы, от ножа, вообще не знает слова «оборона». Она играла в Турнирах претенденток, входила в число 5−10 лучших шахматисток мира на протяжении многих лет, но у нее не очень хорошая шахматная память, она очень часто забывает дебютные варианты, что-то путает и уже в начальной стадии партии частенько оказывается в такой ситуации, что вынуждена, как барон Мюнгхаузен, вытаскивать себя за волосы из болота.

Ее успех не менее неожиданный, чем победа Боднарук. К сожалению, ко всем шахматных сложностям у Гуниной в последнее время добавились очень серьезные проблемы со здоровьем — она страдает от хронического аутоимунного заболевания красная волчанка, ей стало очень тяжело играть в классику.

Стать чемпионкой мира по блицу в турнире, который длится два дня (17 туров) и в котором играли все сильнейшие шахматистки мира — огромное достижение и триумф характера, можно только снять шляпу перед ней. В интервью Валя сказала: «Только когда я тренируюсь или играю в шахматы, я могу отвлечься и забыть о проблемах со здоровьем».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240120&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина неслучайно второй раз с интервалом в 12 лет стала чемпионкой мира по блицу, это ее коронная дисциплина. Гунина очень нравится зрителям благодаря своему бесшабашному стилю, у нее очень много поклонников даже среди тех, кто не слишком силён в шахматах. В съемочной группе, которая уже много лет транслирует все крупные шахматные турниры, все болели «за нашу Валю!».

Артемьев был фаворитом, но взял бронзу

— Владислав Артемьев входил в число фаворитов турнира, но его итоговое третье место — все равно огромный успех. Он выдающийся игрок в блиц, пользуется безоговорочным уважением в шахматном мире. В последнее время у него снизились результаты в классику, этому есть чисто шахматные причины: сложно сказать почему, но у него огромные проблемы с дебютной частью — белыми не получает преимущества, а черными не может уравнять. В классике эта фора не отыгрывается, а вот в блиц за счет большого таланта и скорости мышления он эти свои системные проблемы в игре нивелирует.

В этом турнире Артемьев уступил всего одно очко Магнусу Карлсену, причем получилось очень обидно — когда очков было поровну, Владислав проиграл уступающему в классе сербу Индичу. Но бронза — бесспорный успех, сам Артемьев наверняка доволен этим результатом.

Договорняк Дубова и Непомнящего, оставивший Даниила без золота

— Мне трудно быть до конца объективным, ведь и Даниил Дубов, и Ян Непомнящий — мои добрые товарищи. Надеюсь, они не обидятся, но скажу честно, что оба они склонны к таким, на мой взгляд, эпатажным, несколько выпендрежным действиям. Общался в субботу с Дубовым: он говорит, что это был протест против, на его взгляд, плохой организации турнира, хотя я не очень понимаю, в чем именно претензия к организаторам. Да, в пятницу была очень длинная пауза, но она была связана с тем, что человек подал протест на исход довольно важной партии: на этот момент у протестовавшего американского гроссмейстера было 4 очка из 5. Протест долго рассматривался, все ждали. С другой стороны, а что было делать, это влияло на жеребьевку следующего тура.

В чем смысл протестовать именно так, устраивая цирк с конями, мне тоже не до конца понятно. Процитирую Илью Левитова: «Это пранк, который вышел из-под контроля». Самый главный момент — это чемпионат мира, здесь все под камерами. И когда в интернете спустя полчаса после партии выкладывается видео, где видно, как наши шахматисты, прямо сидя за столом, договариваются о том, что они будут делать — конечно, это очень плохо для имиджа шахмат.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SVaNGOaWmDo?si=ygQ-PRDjrcu6Q_BO" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На чемпионате мира по футболу — 2018 мне довелось побывать на матче Франция vs Дания — это было чудовищно, обе команды демонстративно не хотели играть, более бессмысленного зрелища я в жизни не видел. Естественно, никаких санкций не последовало. Но что было бы, если бы было опубликовано видео, где главные тренеры сборных перед матчем договаривались, что не будут переходить на чужую половину поля? Наверное, санкции бы последовали. Это аргументы в пользу жесткого штрафа.

Будем считать, что это «преступление с отягчающими обстоятельствами». Но, на мой взгляд, не бывает такого, что людей за преступление с отягчающими обстоятельствами сажают в тюрьму на 15 лет, а за такое же преступление, но без отягчающих обстоятельств, никак не наказывают.

На мой взгляд, наказание было абсолютно неадекватным. Можно было оштрафовать, предупредить, отдать гроссмейстеров на суд комиссии по fair play, которая, например, недавно оштрафовала Карлсена за отъезд с турнира в Сент-Луисе. Есть разные методы, но отнимать в таком турнире у двух лидеров по пол-очка — это чересчур. На мой взгляд, судья просто хотел привлечь к себе внимание, показав свою принципиальность, пойдя на конфронтацию с ведущими шахматистами.

История не знает сослагательного наклонения, но добавьте Дубову эти пол-очка, и он бы играл золотой матч с Магнусом, тем самым доставив массу удовольствия любителям шахмат по всему миру.

Даниил говорил, что надеялся на какой-то резонанс у этого «танца коней», но если бы он хотя бы на секунду предполагал, что с них снимут очки, он бы этого не делал. Мы обсуждали произошедшее с бывшим исполнительным директором ФШР Марком Глуховским, который здесь руководил трансляцией: он предполагал, что шансы Непомнящего, несмотря на отнятые пол-очка, не снизились, потому что он будет гораздо жестче и принципиальнее настроен. Но в результате Ян не смог побороться за победу, а Даня во второй день играл великолепно. Кто знает, выиграл бы он столько партий, если бы не хотел доказать, что может бороться за золото с самим Карлсеном даже с форой в пол-очка.