Договорняк суперзвезд шахмат Непомнящего и Дубова, сенсационные русские победы. Что творилось на ЧМ-2023
Турнир в Самарканде запомнится надолго.
Турнир в Самарканде запомнится надолго.
В Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. Российская команда уезжает из Узбекистана с отличным уловом: Анастасия Боднарук и Валентина Гунина сделали золотой дубль, а у мужчин Даниил Дубов и Владислав Артемьев взяли серебро и бронзу блица соответственно. Подробно о каждом успехе и том самом скандальном договорняке рассказывает экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий.
— Пик достижений Боднарук пришелся на то время, когда я отходил от шахмат, а в последние годы Анастасия, скажем так, «сошла со сцены». Высоких спортивных результатов она не показывала, ее рейтинг снижался — например, в классику сейчас у нее 2340, это совсем невысокий уровень. Коллеги рассказывали, что у нее очень неустойчивая нервная система.
При этом Анастасия была чемпионкой России по блицу, быстрые контроли — ее стихия. Это частая история среди шахматистов, у которых очень сильный природный талант, но не хватает тех или иных спортивных качеств: когда они играют «рукой», на интуиции, они не успевают сами себя передумать.
Этот турнир Настя играла очень здорово, особенно в первые два дня — хорошие цельные партии, яркие атаки. Получилась такая история Золушки, все-таки 31 год — существенный возраст по шахматным меркам, и здесь она была только 51-й по рейтингу. Но заняла в итоге первое место, причем в блиц-матче за золото с Хампи Конеру у индийской шахматистки в каждой партии было преимущество. Но в трех партиях из четырех ей не хватало времени его реализовать, Настя очень изобретательно выискивала возможности осложнить сопернице задачу. В итоге в решающей партии Конеру просрочила время.
После победы Насти ко мне подошла шахматистка из ЮАР с рейтингом 1700, которая здесь работала в качестве ведущей, и сказала: «Для меня это огромный стимул заниматься шахматами. Человек с таким низким рейтингом, оказывается, может выиграть чемпионат мира, обыграв практически всю шахматную элиту».
— У Валентины Гуниной другая история: про ее искрометный талант знают все, она играет в совершенно безумные шахматы, от ножа, вообще не знает слова «оборона». Она играла в Турнирах претенденток, входила в число 5−10 лучших шахматисток мира на протяжении многих лет, но у нее не очень хорошая шахматная память, она очень часто забывает дебютные варианты, что-то путает и уже в начальной стадии партии частенько оказывается в такой ситуации, что вынуждена, как барон Мюнгхаузен, вытаскивать себя за волосы из болота.
Ее успех не менее неожиданный, чем победа Боднарук. К сожалению, ко всем шахматных сложностям у Гуниной в последнее время добавились очень серьезные проблемы со здоровьем — она страдает от хронического аутоимунного заболевания красная волчанка, ей стало очень тяжело играть в классику.
Стать чемпионкой мира по блицу в турнире, который длится два дня (17 туров) и в котором играли все сильнейшие шахматистки мира — огромное достижение и триумф характера, можно только снять шляпу перед ней. В интервью Валя сказала: «Только когда я тренируюсь или играю в шахматы, я могу отвлечься и забыть о проблемах со здоровьем».
— Владислав Артемьев входил в число фаворитов турнира, но его итоговое третье место — все равно огромный успех. Он выдающийся игрок в блиц, пользуется безоговорочным уважением в шахматном мире. В последнее время у него снизились результаты в классику, этому есть чисто шахматные причины: сложно сказать почему, но у него огромные проблемы с дебютной частью — белыми не получает преимущества, а черными не может уравнять. В классике эта фора не отыгрывается, а вот в блиц за счет большого таланта и скорости мышления он эти свои системные проблемы в игре нивелирует.
В этом турнире Артемьев уступил всего одно очко Магнусу Карлсену, причем получилось очень обидно — когда очков было поровну, Владислав проиграл уступающему в классе сербу Индичу. Но бронза — бесспорный успех, сам Артемьев наверняка доволен этим результатом.
— Мне трудно быть до конца объективным, ведь и Даниил Дубов, и Ян Непомнящий — мои добрые товарищи. Надеюсь, они не обидятся, но скажу честно, что оба они склонны к таким, на мой взгляд, эпатажным, несколько выпендрежным действиям. Общался в субботу с Дубовым: он говорит, что это был протест против, на его взгляд, плохой организации турнира, хотя я не очень понимаю, в чем именно претензия к организаторам. Да, в пятницу была очень длинная пауза, но она была связана с тем, что человек подал протест на исход довольно важной партии: на этот момент у протестовавшего американского гроссмейстера было 4 очка из 5. Протест долго рассматривался, все ждали. С другой стороны, а что было делать, это влияло на жеребьевку следующего тура.
В чем смысл протестовать именно так, устраивая цирк с конями, мне тоже не до конца понятно. Процитирую Илью Левитова: «Это пранк, который вышел из-под контроля». Самый главный момент — это чемпионат мира, здесь все под камерами. И когда в интернете спустя полчаса после партии выкладывается видео, где видно, как наши шахматисты, прямо сидя за столом, договариваются о том, что они будут делать — конечно, это очень плохо для имиджа шахмат.
Будем считать, что это «преступление с отягчающими обстоятельствами». Но, на мой взгляд, не бывает такого, что людей за преступление с отягчающими обстоятельствами сажают в тюрьму на 15 лет, а за такое же преступление, но без отягчающих обстоятельств, никак не наказывают.
История не знает сослагательного наклонения, но добавьте Дубову эти пол-очка, и он бы играл золотой матч с Магнусом, тем самым доставив массу удовольствия любителям шахмат по всему миру.
Даниил говорил, что надеялся на какой-то резонанс у этого «танца коней», но если бы он хотя бы на секунду предполагал, что с них снимут очки, он бы этого не делал. Мы обсуждали произошедшее с бывшим исполнительным директором ФШР Марком Глуховским, который здесь руководил трансляцией: он предполагал, что шансы Непомнящего, несмотря на отнятые пол-очка, не снизились, потому что он будет гораздо жестче и принципиальнее настроен. Но в результате Ян не смог побороться за победу, а Даня во второй день играл великолепно. Кто знает, выиграл бы он столько партий, если бы не хотел доказать, что может бороться за золото с самим Карлсеном даже с форой в пол-очка.
Автор: Владимир Афанасьев