ФИДЕ отреагировала на скандал с отказом пожимать руку тренеру Карякина

Рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо санкций или автоматического проигрыша, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

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При этом ФИДЕ отмечает, что их комиссия по этике, являющаяся независимым органом, может наложить санкции на шахматиста, не пожавшего руку сопернику. «Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой — Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — уточнили в ФИДЕ.

Накануне сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане: россиянин подошел к доске, у которой сидел Дуда, протянул ему руку, но последний демонстративно отказался пожимать ее сопернику.