Шахматист Хисматуллин прокомментировал инцидент с Дудой на чемпионате мира по рапиду

«В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым, началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Карякиным неоднократно посещал зону специальной военной операции с гуманитарными миссиями, — заявил Хисматуллин. — После этого популярный шахматный сайт chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте. Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски».

«Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом. Больше того, скажу, что если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь. Также я не собираюсь писать заявление в комиссию по этике FIDE с требованием дисквалификации для моего соперника, поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда после которого не смог ни спать, ни есть», — добавил он.