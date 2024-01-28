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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Боднарук: искусственный интеллект становится серьёзной угрозой для шахмат

Российская шахматистка Анастасия Боднарук, сенсационно завоевавшая золото на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) в декабре, рассказала, какую роль играет искусственный интеллект в жизни современных шахматистов.

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Источник: Федерация шахмат России

— С каждым годом, к сожалению, умирает шахматное творчество. Компьютерные движки стали доступны всем, любой новичок может ими пользоваться. Раньше профессионалы садились за доску и сами искали идеи, обдумывали позиции. Теперь же компьютер делает всё за нас и шансы на успех топового гроссмейстера и слабого игрока уравниваются, если последний использует какой-нибудь движок.

— Это вроде допинга в других видах спорта?

— Страшнее допинга. Так называемые читеры используют микронаушники и разные электронные устройства во время партии. Их почти невозможно поймать. На серьёзных соревнованиях нас проверяют металлоискателем. На чемпионате мира в Самарканде впервые к уху мне подносили специальный прибор для поиска «жучков». Но всё равно не все устройства срабатывают на детекторе, и это становится серьёзной угрозой для нашего спорта.

А ещё это оказывает психологическое давление. Когда игрок во время партии часто выходит из зала, ведёт себя как-то неестественно, волей-неволей начинаешь его подозревать — ведь все знают об угрозе читерства. И сама мысль об этом отвлекает, тогда начинаешь ошибаться в игре, — сказала Боднарук в интервью «АиФ-Петербург».

Напомним, по итогам 11 туров на прошедшем чемпионате мира по рапиду Боднарук и китаянка Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Обладатель титула определялся на тай-брейке с участием Боднарук и Хампи Конеру из Индии.

Россиянка одержала победу со счётом 2,5:1,5.

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