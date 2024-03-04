В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир претендентов!

Громкий скандал в шахматах — россиян не пускают на турнир претендентов в Канаду, Непомнящему и другим не дают визы | Источник: Чемпионат.com

В шахматах разгорается мегаскандал. Канада не пускает гроссмейстеров из России и ещё из трёх стран на главный шахматный турнир года, который должен пройти с 3 по 22 апреля в Торонто. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) поставила перед организаторами ультиматум — либо срочное решение всех вопросов, либо турнир претендентов будет перенесён в другую страну. Запасной вариант уже есть, и он отлично подходит Яну Непомнящему.

На самом деле, то, что организаторы турнира претендентов не могут решить вопросы с визами для участия лучших шахматистов мира в главном соревновании года, говорит только об одном: ФИДЕ допустила ошибку, отдав турнир Канаде. Я ещё в апреле 2023 года в Астане спрашивал главу Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича о вариантах развития событий в том случае, если у игроков возникнут проблемы с канадскими визами.

«Мы отдаём право проведения турниров только тем организаторам, которые гарантируют участие всех квалифицировавшихся спортсменов. Официальные турниры ФИДЕ проводятся только там, где нет проблем с участием игроков. Мы обсуждали эту ситуацию с канадскими организаторами и ожидаем, что права игроков будут гарантированы. Визовые проблемы существуют во всём мире. И дело не только в россиянах. Наша позиция на эту тему предельно чёткая — ограничений быть не должно… Нет нерешаемых вопросов», — сказал тогда Дворкович.

Прошло больше 10 месяцев. И организаторы, гарантировавшие участие всем отобравшимся, не могут ничего сделать. А турнир стартует уже через месяц. У всех выстроена соответствующая логистика. ФИДЕ обратилась с требованием к правительству Канады решить вопрос, а генеральный директор организации Эмиль Сутовский заявил, что, в случае если организаторы к 8 марта не выполнят свои обязательства, турнир будет перенесён.

«Никаких замен, никаких сдвигов сроков. Турнир пройдёт с отобравшимися участниками в те же даты, но в другой стране», — подчеркнул Сутовский.

Глава федерации шахмат Канады Владимир Дркулец дал более детальную информацию. По его словам, необходимые визы до сих пор не получили российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а также шахматисты из Индии. Ещё две страны не называются, но можно предположить, что это Китай и Азербайджан.

То есть из 16 участников турнира претендентов (восемь мужчин и восемь женщин) проблемы с визами возникли у 11 человек, а вместе с членами команд это число превысило 40 человек! Просто беспредел какой-то. Через пять дней станет ясно, примет ли Канада первый в истории объединённый претендентский турнир. Но, честно говоря, лучше уж перенести. Тем более речь об Испании, где летом 2022 года проходил мужской турнир претендентов.

Тогда в Мадриде Ян Непомнящий показал фантастическую игру и обеспечил себе первое место досрочно. Конечно, дело не только в месте проведения, но и в качестве подготовки, а россиянина к тому турниру готовил великолепный тренер — венгр Петер Леко. Перед чемпионским матчем с Дин Лижэнем вопрос об участии Леко в команде Яна решить не удалось. Результат всем известен.

Пока остаётся только ждать решения о месте, где всё-таки состоится турнир претендентов. Но представляете, в каком состоянии сейчас участники турнира, если даже болельщики уже начали волноваться?