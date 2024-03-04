Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
61
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Ванкувер
12
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Тюмень
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
3.03
Лос-Анджелес
Нью-Джерси
51
Футбол. Зарубежный
3.03
Атлетик
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
3.03
Лион
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи
Ювентус
21
Хоккей. НХЛ
3.03
Вашингтон
Аризона
25
Футбол. Зарубежный
3.03
Мальорка
Жирона
10
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» выиграло Кубок Континента
21«Зенит» не смог обыграть «Спартак» на «Газпром Арене»
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир претендентов!

Вместе с гроссмейстерами из России документы не получили представители ещё трёх стран. Это беспредел какой-то.

Наверх
Громкий скандал в шахматах — россиян не пускают на турнир претендентов в Канаду, Непомнящему и другим не дают визы | Источник: Чемпионат.com

В шахматах разгорается мегаскандал. Канада не пускает гроссмейстеров из России и ещё из трёх стран на главный шахматный турнир года, который должен пройти с 3 по 22 апреля в Торонто. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) поставила перед организаторами ультиматум — либо срочное решение всех вопросов, либо турнир претендентов будет перенесён в другую страну. Запасной вариант уже есть, и он отлично подходит Яну Непомнящему.

На самом деле, то, что организаторы турнира претендентов не могут решить вопросы с визами для участия лучших шахматистов мира в главном соревновании года, говорит только об одном: ФИДЕ допустила ошибку, отдав турнир Канаде. Я ещё в апреле 2023 года в Астане спрашивал главу Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича о вариантах развития событий в том случае, если у игроков возникнут проблемы с канадскими визами.

«Мы отдаём право проведения турниров только тем организаторам, которые гарантируют участие всех квалифицировавшихся спортсменов. Официальные турниры ФИДЕ проводятся только там, где нет проблем с участием игроков. Мы обсуждали эту ситуацию с канадскими организаторами и ожидаем, что права игроков будут гарантированы. Визовые проблемы существуют во всём мире. И дело не только в россиянах. Наша позиция на эту тему предельно чёткая — ограничений быть не должно… Нет нерешаемых вопросов», — сказал тогда Дворкович.

Прошло больше 10 месяцев. И организаторы, гарантировавшие участие всем отобравшимся, не могут ничего сделать. А турнир стартует уже через месяц. У всех выстроена соответствующая логистика. ФИДЕ обратилась с требованием к правительству Канады решить вопрос, а генеральный директор организации Эмиль Сутовский заявил, что, в случае если организаторы к 8 марта не выполнят свои обязательства, турнир будет перенесён.

«Никаких замен, никаких сдвигов сроков. Турнир пройдёт с отобравшимися участниками в те же даты, но в другой стране», — подчеркнул Сутовский.

Глава федерации шахмат Канады Владимир Дркулец дал более детальную информацию. По его словам, необходимые визы до сих пор не получили российские гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а также шахматисты из Индии. Ещё две страны не называются, но можно предположить, что это Китай и Азербайджан.

То есть из 16 участников турнира претендентов (восемь мужчин и восемь женщин) проблемы с визами возникли у 11 человек, а вместе с членами команд это число превысило 40 человек! Просто беспредел какой-то. Через пять дней станет ясно, примет ли Канада первый в истории объединённый претендентский турнир. Но, честно говоря, лучше уж перенести. Тем более речь об Испании, где летом 2022 года проходил мужской турнир претендентов.

Тогда в Мадриде Ян Непомнящий показал фантастическую игру и обеспечил себе первое место досрочно. Конечно, дело не только в месте проведения, но и в качестве подготовки, а россиянина к тому турниру готовил великолепный тренер — венгр Петер Леко. Перед чемпионским матчем с Дин Лижэнем вопрос об участии Леко в команде Яна решить не удалось. Результат всем известен.

Пока остаётся только ждать решения о месте, где всё-таки состоится турнир претендентов. Но представляете, в каком состоянии сейчас участники турнира, если даже болельщики уже начали волноваться?

Андрей Шитихин

 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
Медведев и Рублёв в шаге от русского финала!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь