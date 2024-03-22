Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо М
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
Футбол. Сборные
19:00
Армения
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
14
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Чикаго
40
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сиэтл
31
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Чехия
Футбол. Сборные
20:00
Фарерские острова
Лихтенштейн
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Баффало
83
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Рейнджерс
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Филадельфия
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Сент-Луис
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Нэшвилл
03
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
01:00
Уругвай U21
Россия U21
01
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Польша
Эстония
51
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Уэльс
Финляндия
41
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Израиль
Исландия
14
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Босния и Герцеговина
Украина
12
Футбол. Чемпионат Европы
21.03
Греция
Казахстан
50
Футбол. Лига наций
21.03
Гибралтар
Литва
01
Футбол. Сборные
21.03
Португалия
Швеция
52
Все события
11:15 (мск), источник: ТАСС

Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду

С 3 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

2 марта источник сообщил ТАСС, что Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз российским участницам соревнований. 7 марта пресс-служба FIDE сообщила, что канадские миграционные органы одобрили получение виз всем участникам турнира.

«Да, все участники получили визы, — сказал Дворкович. — В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих шахматистов не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий».

С 3 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь