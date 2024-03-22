Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду

«Да, все участники получили визы, — сказал Дворкович. — В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих шахматистов не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий».