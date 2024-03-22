Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду
С 3 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов.
С 3 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов.
МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
2 марта источник сообщил ТАСС, что Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз российским участницам соревнований. 7 марта пресс-служба FIDE сообщила, что канадские миграционные органы одобрили получение виз всем участникам турнира.
«Да, все участники получили визы, — сказал Дворкович. — В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих шахматистов не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий».
С 3 по 23 апреля в Торонто должны пройти мужской и женский турниры претендентов. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.