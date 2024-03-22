Дворкович: российские шахматисты входят в число фаворитов турнира претендентов

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Шахматисты из России входят в число фаворитов турнира претендентов, однако соревнования пройдут в условиях высокой конкуренции. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

«Турнир будет сверхконкурентным, никто не может предсказать результат, — сказал Дворкович. — Есть фавориты, российские шахматисты входят в их число, но никому ничего не гарантировано, все нужно доказывать своей игрой. Если говорит о мужском турнире, то, конечно, к фаворитам можно отнести Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, представляющих США. С учетом его опыта и игры в последнее время Каруана является одним из главных претендентов на победу».

«Индия будет представлена тремя шахматистами, каждый может выиграть, но Ян Непомнящий может абсолютно на равных соперничать с этими шахматистами. Что касается женских соревнований, то Россия представлена Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно. Они точно входят в элиту мировых шахмат, и я думаю, что они и еще три-четыре шахматистки имеют равные шансы на победу», — добавил собеседник агентства.