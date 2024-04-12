Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.