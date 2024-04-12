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00:58 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов

В семи турах россиянин набрал 4,5 очка.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 апреля. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в партии седьмого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Торонто.

Непомнящий набрал 4,5 очка после семи туров. В активе Накамуры стало 3,5 очка.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

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